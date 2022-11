Waiblingen: „Jessica I. vom kommandierenden Zahn“ neue Regentin der Salathengste

Die Waiblinger Karneval-Gesellschaft „Die Salathengste“ (WKG) hat die Inthronisation ihrer neuen Regentin „Jessica I. vom kommandierenden Zahn“ gefeiert. Zugleich wurde die bisherige Prinzessin „Lela I. aus der digitalen Welt“ verabschiedet. Die unter der Achalm geborene neue Regentin versprach laut Pressemitteilung des Vereins in ihrer Proklamation, dass die Narren in dieser Kampagne die FFP2-Masken als „the Käpple“ aufsetzen dürften und dass mit Pink und Grün neue Farben für die Dienstkleidung im Waiblinger Rathaus eingeführt werden.

In der Sportgaststätte Fairplay

Die Eröffnung der Jubiläumskampagne zum 33-jährigen Bestehen des Vereins fand dieses Jahr in der Sportgaststätte Fairplay in Rommelshausen statt. Viele Gastvereine waren gekommen, um in der gut gefüllten Halle das mehr als vierstündige Programm der Waiblinger Karneval-Gesellschaft anzuschauen und mitzugestalten. Das bunte Programm zeigte den Karneval von allen Seiten mit Garde- und Showtänzen, Gesangseinlagen sowie Ehrungen. Tanzmariechen Zoe und die verschiedenen Garden der WKG zeigten hier ebenso ihr Können wie verschiedene Gruppen aus den Gastvereinen.

Neben den Marschtänzen gab es Showacts mit Themen wie „Tanz der Vampire“ und „Wasenparty“. Der Landesverband Württembergischer Karnevalvereine (LWK) verlieh an diesem Abend Orden an drei Vereinsmitglieder, darunter den großen Verdienstorden am Bande an das langjährige und sehr verdiente WKG-Mitglied Oliver Haas.

Dieser Orden ist der zweithöchste Orden, den der Landesverband Württembergischer Karnevalvereine vergibt. Er wird für große Verdienste um den Karneval und die Fasnacht verliehen.