Waiblingen: Jugendliche wünschen sich Treffpunkte, Grün - und Licht am Skatepark

Die Erwachsenen waren schon dran, jetzt dürfen die Jugendlichen ihre Meinung sagen: Wie stellen sie sich Waiblingen in Zukunft vor? Was wünschen sie sich? Zum Beispiel: mehr Treffpunkte im Freien, bessere Busverbindungen und eine bessere Beleuchtung am Skatepark in der Talaue.

Im Rahmen eines Jugendforums, organisiert von der Stadt Waiblingen, haben sich Jugendliche zwischen elf und 19 Jahren im Kulturhaus Schwanen getroffen. Dort konnten sie ihre Ideen zur Stadtentwicklung in Gruppen austauschen. Dieses Treffen war das erste seiner Art für die Waiblinger und sei „ein Erfolg“ gewesen, so Patrik Henschel, Fachbereichsleiter Stadtplanung.

„Kann man das noch mal machen?“, war die Frage eines Teilnehmers am Ende des Forums. Für Stadtplaner Henschel steht fest: Es besteht der Wunsch der Waiblinger Jugend, an kommunalen Entscheidungen beteiligt zu werden. Das könne durch digitale Abstimmungen und Umfragen, aber auch durch Treffen wie diese erfolgen. Der Erste Vorsitzende des Jugendgemeinderats Waiblingen, Max Losert, und die Jugendlichen erhoffen sich „hauptsächlich Mitbestimmung“. Es gehe schließlich auch um „unsere Zukunft in zehn Jahren, unsere Kommunalpolitik, unser Stadtbild, unsere Mobilität“, so Max Losert gegenüber unserer Redaktion.

Patrik Henschel empfindet eine engere Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ebenso als wichtig. Er kann sich „gut vorstellen“, das Format des Jugendforums beizubehalten und „vielleicht ein jährliches Treffen“ anzustreben.

Leitfrage: Wie soll es in zehn Jahren sein?

Knapp 30 Jugendliche haben an dem Forum teilgenommen und sich mit den für sie wichtigsten Bereichen der Stadtentwicklung befasst. „Falls die Ideen nicht in den Stadtentwicklungsprozess 2033 aufgenommen werden, wird der Jugendgemeinderat sie in den Hauptsitzungen weiter berücksichtigen“, so Max Losert. Thematisiert wurden in erster Linie Umwelt, Mobilität und der öffentliche Raum in Waiblingen.

Die Jugendlichen wünschen sich zum Beispiel mehr Grün in der Stadt, sagt Patrik Henschel. Das muss nicht immer nur mit neuen Bäumen geschaffen werden. Laut Henschel interessieren sich die Forumsteilnehmer etwa für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Algen. Konkrete Ideen seien „Algen-Sitzbänke“ und „Liquid Trees“, eine Art Aquarium, in dem Algen wachsen und der Luft CO2 entziehen. Diese Projekte sollen das Stadtbild verschönern und einen positiven Effekt auf die Umwelt haben. Eine „Algen-Sitzbank“ könne die Stadt theoretisch „zeitnah“ umsetzen, vermutet Patrik Henschel. Allerdings müsse dies erst bewilligt werden und er könne es nur vorschlagen, aber nicht über die Umsetzung entscheiden.

Das Interesse an Umweltthemen haben die Jugendlichen auch mit Älteren gemein. Bei der Waiblinger Bürgerbefragung (Ergebnisse als pdf), an der über 2000 Personen teilgenommen haben, stimmten 60 Prozent der Aussage „Die Durchgrünung der Stadt ist wichtig“ sehr zu. Weitere 28 Prozent stimmten „eher zu“. Patrik Henschel stellt nach dem Jugendforum aber auch fest: Die Jugendlichen sind kreativer bei der Ideenentwicklung und machen sich viele „konkrete Gedanken“ über die Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen.

Hölzerne Sonnendecks und Graffitiwände

„Intensiv“ besprochene Themen beim öffentlichen Raum waren Möblierung und Beleuchtung. Die Jugendlichen wünschen sich mehr Sitzmöglichkeiten, die überdacht und ausgeleuchtet sind. Davon gebe es in Waiblingen zu wenig und einige seien an „zweifelhaften Orten“, berichtet der Fachbereichsleiter. Beispielsweise werde die Unterführung beim Rewe in der Innenstadt zu wenig ausgeleuchtet und der Postplatz generell als „Problemzone“ empfunden. Gleiches gelte für den Waiblinger Bahnhof sowie für Parks und Grünanlagen. Dort würden sich die Jugendlichen unsicher fühlen, vor allem zur späten Stunde.

Die Beleuchtung am Skatepark sei der Waiblinger Jugend ein „wichtiges“ Anliegen, da ihn einige als „Wahrzeichen der Stadt“ sehen, berichtet Jugendgemeinderatsvorsitzender Max Losert.

Um die Situation zu verbessern, haben sich die Jugendlichen bereits Lösungsansätze überlegt: Zum einen könne die Stadt die Beleuchtung ausbauen lassen. Zum anderen wäre eine Installation simpler Sonnendecks aus Holz im Park eine Möglichkeit, um mehr Sitzgelegenheiten zu bieten – und zwar in Bereichen, in denen sich die Jugendlichen sicher fühlen. Ein anderer Ansatz ist der Bau von Sitzmöglichkeiten mit angrenzenden Wänden. Diese sollen eine „private“ Atmosphäre ermöglichen.

Wer die Gestaltung übernehmen soll, haben die Jugendlichen nicht festgelegt. Möglichkeiten, die Wände zu verzieren, gebe es genug: als öffentliche Graffitiwand, als Kunstprojekt für Schüler und Studenten oder im Auftrag der Stadt.

Nahverkehr attraktiver gestalten

Neben den öffentlichen Treffpunkten beschäftigt junge Waiblinger auch das Thema Mobilität. Kritisch sehen sie zum Beispiel, dass der Busverkehr nicht ausreichend vernetzt sei. Sie wünschen sich einen Direktbus aus den Teilorten zum Waiblinger Bahnhof sowie eine direkte Verbindung zwischen Hegnach und Neustadt-Hohenacker. Auch der Verkehr zu den Schulzentren sei ein Problem: Die Schulbusse würden zu selten fahren und seien „überfüllt“, sagt Max Losert. Zudem wünsche sich die Jugend mehr Fahrradwege, die möglichst breit und sicher sein sollen, so der Vorsitzende des Jugendgemeinderats.

Außerdem gibt es Kritik am Bezahlsystem der E-Scooter, die in Waiblingen seit Mai ausgeliehen werden können. Denn die Zahlung über Systeme wie Paypal sei erst mit der Volljährigkeit möglich, obwohl das Fahren mit dem Elektro-Tretroller bereits ab 14 Jahren erlaubt ist. Auch dafür haben die Jugendlichen einen Lösungsvorschlag: ausgebaute Scooter-Stationen mit Buchungsautomat. Dort könnte man dann, so die Idee der Jugendlichen, in bar bezahlen. Zudem könnten die festen Stationen auch dazu beitragen, dass die Roller seltener im Weg herumstehen.