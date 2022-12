Waiblingen: Kastrationspflicht für Katzen abgelehnt - aus Angst vor Klagen

Im Juni 2020 hat der Gemeinderat schon mal eine Katzenschutzverordnung für Waiblingen abgelehnt – und damit eine Pflicht zur Kastration, Kennzeichnung und Registrierung von Freigänger-Katzen verhindert. Dabei wünscht sich der Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung schon lange eine solche Verordnung, um die Zahl wildlebender Katzen zu senken – denn diese leiden in vielen Fällen an Unterernährung und Krankheiten. Nun hat die Fraktion Grünt/Tierschutzpartei einen neuen Anlauf unternommen – doch die Stadtverwaltung ist derzeit weiter gegen eine Katzenschutzverordnung.

Tierschutzverein kastriert Katzen und wildert sie danach wieder aus

Benjamin Schock, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, begründete dies in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung zunächst damit, dass die Katzenpopulation in Waiblingen nicht groß genug ist, um eine Verordnung rechtlich zu rechtfertigen.

Er verwies auf die Statistik des Tierschutzvereins, nach der im Jahr 2020 insgesamt 14 Katzen eingefangen wurden, 2021 dann 56 Tiere und 2022 bis Ende Oktober 48 Tiere. 2020 konnten von den 14 Tieren sieben kastriert, gekennzeichnet und wieder ausgewildert werden. Fünf Katzen wurden vermittelt, zwei sind verstorben. 2021 wurden 13 Tiere kastriert und ausgewildert, 22 an ihre alten Besitzer zurückgegeben, 14 vermittelt und sieben sind verstorben. 2022 konnte der Verein zwölf Katzen kastrieren und wieder auswildern, 13 an die jeweiligen Besitzer wieder zurückgeben, 20 wurden vermittelt und drei sind verstorben beziehungsweise mussten eingeschläfert werden.

Stadt: Hohe Population liegt vor, wenn es eine Katze pro 40 bis 50 Einwohner gibt

Daniel Bok, Vorsitzender der Fraktion Grünt/Tierschutzpartei, konnte die Argumentation der Stadt erst mal nicht verstehen. „Das ist für uns eine hohe Population“, sagte er mit Blick auf die von Benjamin Schock genannten Zahlen. Aus seiner Sicht soll die Katzenschutzverordnung zudem präventiv wirken, also ein weiteres Anwachsen der Zahl wildlebender Katzen verhindern.

Von der Stadtverwaltung bekam Daniel Bok daraufhin zu hören, dass eine Katzenschutzverordnung rechtlich erst dann möglich sei, wenn es pro 40 bis 50 Einwohnern einer Kommune eine freilebende Katze gibt. Bei einer Zahl von mehr als 57.000 Einwohnern, wie sie Waiblingen hat, müsste es auf dem Gemarkungsgebiet also mehr als 1000 wildlebende Katzen geben.

Dass diese Hürde für eine Kastrationspflicht so hoch angesetzt wird, hat laut Benjamin Schock damit zu tun, dass die Kastration einer Katze letztlich einen Grundrechtseingriff darstellt. Schließlich könnte der Besitzer einer Katze sich im Nachhinein darüber beschweren, warum seine Freigänger-Katze ohne sein Einverständnis kastriert, gekennzeichnet und registriert wurde. Aus Sicht des Fachbereichsleiters Bürgerdienste fehlt derzeit die Grundlage, die Verordnung im Fall einer möglichen Klage so gerichtsfest zu machen, so dass die Stadt Waiblingen einen solchen Prozess nicht verliert.

Letztlich folgten die Mitglieder des Ausschusses der Empfehlung der Stadt, keine Katzenschutzverordnung einzuführen und weiter auf Appelle zur Kastration zu setzen. Hermann Schöllkopf (CDU/FW) etwa stört an der Idee einer Katzenschutzverordnung, dass dies für ihn mal wieder ein Beispiel ist, dass in Deutschland alles geregelt werden soll. Sinnvoller ist es aus seiner Sicht, an die Eigenverantwortung der Besitzer von Katzen zu appellieren. Iris Förster (Grünt/Tierschutzpartei) stellte daraufhin klar, dass es nicht darum gehe, einfach eine neue Verordnung zu erlassen. Vielmehr ist es laut der Stadträtin entscheidend, dem Tierschutzverein die Möglichkeit zu geben, wildlebende Katzen zu kastrieren, ohne dass dieser Angst vor der Klage eines möglichen Besitzers haben muss.

Elf wildlebende Katzen auf dem Schmidener Feld – Gefahr für Rebhühner

Nach Angaben der Verwaltung gibt es derzeit zwei Gebiete in Waiblingen und den Ortschaften, in denen eine auffällige Zahl freilebender Katzen aufgefunden wurde. Das ist zum einen der Galgenberg, hier wurden zwischen zehn und 15 halb wildlebender Katzen entdeckt, die von einer Frau ehrenamtlich versorgt werden. Auch das Veterinäramt des Rems-Murr-Kreises hat sich die Situation bereits vor Ort angesehen. Dazu kommen noch elf wildlebende Katzen auf dem Schmidener Feld, auf die nach Angaben der Stadtverwaltung der Tierschutzverein ein Auge hat.

Mit Blick auf die Rebhühner im Schmidener Feld sieht Stadtrat Hermann Schöllkopf die dort wildlebenden Katzen als Problem an. Schließlich zählt das Rebhuhn in Deutschland zu den besonders geschützten Arten. Der Lenkungskreis Rebhuhn Schmidener Feld unternimmt bereits einiges zum Schutz des Tieres, weshalb Hermann Schöllkopf die Idee hatte, die elf Katzen woanders anzusiedeln. „Die müssen wir dort abfischen.“ Man könne nicht gleichzeitig eine Rebhuhn- und eine Katzenpopulation aufbauen.

Fachbereichsleiter bezweifelt, dass sich Katzen so leicht umsiedeln lassen

Ob die Katzen im Schmidener Feld ein neues Zuhause so ohne Weiteres annehmen, daran hatte Fachbereichsleiter Benjamin Schock indes seine Zweifel. „Es wird nicht einfach die Katzen umzusetzen – weil sie dort leben.“