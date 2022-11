Waiblingen: Kaufland kauft kompletten Remspark, Neueröffnung für 2023 geplant

Nachdem Kaufland im März 2022 den ehemaligen Real-Markt im Remspark übernommen hatte, konnte der Einzelhändler nun den kompletten Remspark als Eigentümer erwerben. Das teilt die Kaufland-Unternehmenskommunikation mit. In der vergangenen Woche sei die offizielle Beurkundung erfolgt.

Kaufland war bislang nur Mieter des Objekts in der Ruhrstraße 5

Nach der Schließung der ehemaligen Real-Filiale im Remspark Anfang des Jahres 2022 waren laut der Pressestelle umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durch den bisherigen Eigentümer geplant. Im Zuge der geplanten Bodensanierung wurden zudem Asbestverunreinigungen festgestellt. Für die Kunden des Remsparks sei längere Zeit unklar geblieben, wann die Sanierung durch den bisherigen Eigentümer SCP starten und die umgebaute Kaufland-Filiale eröffnen kann. Schließlich habe der bisherige Eigentümer den Verkauf des Centers bekanntgegeben. Kaufland, bislang Mieter des Objekts in der Ruhrstraße 5, hat nun den kompletten Remspark als Eigentümer erworben.

Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf wird in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Wir freuen uns sehr, dass Kaufland den Remspark erworben hat, das Gebäude saniert und es zu einem attraktiven und zukunftsfähigen Einkaufszentrum weiterentwickelt. Es ist eine gute Nachricht für die Stadt und für die Kundinnen und Kunden aus Waiblingen und der Umgebung, dass nun die Zukunft des Remsparks gesichert ist und er mit Kaufland als erfahrenem und bekanntem Einzelhändler einen neuen Eigentümer hat.“

Geplant ist die Neueröffnung der Kaufland-Filiale im Verlauf des Jahres 2023

Die bereits begonnenen Baumaßnahmen sollen von Kaufland fortgesetzt werden. Parallel dazu ist geplant, das Center komplett zu revitalisieren und mit ergänzenden Branchen am Standort ein attraktives Einkaufserlebnis anzubieten. Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Geplant ist die Neueröffnung im Verlauf des Jahres 2023. „Nach der Modernisierung können wir endlich für die Bürgerinnen und Bürger in Waiblingen als regionaler Nahversorger für Lebensmittel und alles für den täglichen Bedarf da sein“, so Ralf Hauschild, Geschäftsführer Vertrieb Region Süd-West bei Kaufland. Bis zur Neueröffnung könnten die Kunden die Kaufland-Filialen in Fellbach besuchen.

Bundesweit betreibt Kaufland mehr als 750 Filialen

Die ehemaligen Real-Mitarbeiter erhielten laut Pressemitteilung durch die Integration durch Kaufland im Zuge der Schließung eine neue berufliche Perspektive bei Kaufland. Bis zur Neueröffnung unterstützen sie die Teams der umliegenden Kaufland-Filialen. Bundesweit betreibt Kaufland mehr als 750 Filialen und beschäftigt mehr als 84.000 Mitarbeiter.