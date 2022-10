Waiblingen: Kein Fleisch mehr in Kitas und Schulen? Skepsis und Unterstützung

Medien im ganzen Land haben darüber berichtet: In Freiburg soll es ab dem Schuljahr 2023/24 in Grundschulen und Kitas nur noch ein Mittagessen geben – und zwar ein vegetarisches. Das soll die Verpflegung vor allem einfacher machen und helfen, Kosten zu sparen. Ausschließlich fleischlose Kost für die Kinder? Was halten die Stadt Waiblingen, Räte und Eltern davon? Wir haben uns umgehört.

Zur Einordnung: Die Stadt Freiburg argumentiert beim Umstieg auf vegetarische Küche nicht unbedingt mit dem Klima- oder Tierschutz. Sie führt an: Die Logistik hinter den Schul- und Kitaessen soll vereinfacht werden. „Dies dient der Verwaltungsvereinfachung und dem Bürokratieabbau“, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat. Und bei künftig nur noch einem Gericht sei eines ohne Fleisch die beste Option: „Da die Schnittmenge verschiedener Ernährungsgewohnheiten ein vegetarisches Angebot ist, soll zukünftig die Menülinie vegetarisch sein. (…) Da Fleisch in guter Qualität ein wesentlicher Kostenfaktor ist, trägt der Vorschlag der vegetarischen Menülinie darüber hinaus zur Kostendämpfung bei.“

Beschlossen wurde das im Freiburger Rat durchaus nicht einstimmig, sondern mit 27 Ja- gegen 14 Nein-Stimmen. Zudem wurde festgehalten, „dass die Kinder bei der Essensausgabe eine Auswahl zwischen verschiedenen Komponenten der vegetarischen Menülinie haben“.

Waiblingen: "Rein vegetarische Kost wird nur in Einzelfällen nachgefragt"

In Waiblingen gibt es bislang keine Überlegungen wie in Freiburg, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. „Im Sinne einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung richtet sich die Mittagessenverpflegung in den städtischen Einrichtungen nach dem Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)“, heißt es hier. „Auch von Elternseite und/oder dem Gesamtelternbeirat wird Wert auf eine gesunde und vielfältige Ernährung gelegt. Rein vegetarische Kost wird lediglich in Einzelfällen nachgefragt.“

Das Essen in Kitas und Schulen kommt von Caterern. Diesen hat die Stadt Vorgaben zum Einsatz von Fleisch- und Fischprodukten gemacht. Es gebe immer auch Tage ohne Fleischgerichte. An den anderen Tagen können die Kinder und Jugendlichen wählen: zwischen Fleisch/Fisch oder einem vegetarischen Essen.

Peter Abele (CDU): "Überhaupt kein Handlungsdruck"

Keinen Grund, daran etwas zu ändern, sieht auch Stadtrat Peter Abele. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion findet: „Das Angebot sollte so sein, dass es gern und oft angenommen wird.“ Die Mensanutzer müssten weiter wählen können. „Kinder sind ja sowieso besonders sensibel, wenn es ums Essen geht.“ Gäbe es kein Fleisch mehr, so Abeles Befürchtung, wäre das Mittagessen für weniger Kinder und Jugendliche attraktiv. Er sehe für Waiblingen aktuell „überhaupt keinen Handlungsdruck“. Seine persönliche Meinung sei: Es brauche „eine ausgewogene Ernährung, die nicht fleischlos sein sollte. Aber es sollte möglich sein, sich vegetarisch zu ernähren.“ Aufklärung gehöre außerdem auch dazu.

Roland Wied (SPD): "Es geht nur um fünf Mittagessen"

SPD-Fraktionschef Roland Wied hingegen würde „im Grundsatz zustimmen“, wenn das Thema im Waiblinger Gemeinderat aufs Tableau käme – was momentan aber nicht in Aussicht steht. „Ich würde mich jetzt nicht dafür verkämpfen, aber wenn es aufkommt, würde ich das unterstützen“, sagt Wied. Eine Grundsatzdebatte sei unnötig: „Es geht nur um fünf Mittagessen. Es gibt noch genug andere Mahlzeiten in der Woche, bei denen jeder seinem Kind vorsetzen kann, was er will.“ Aus Wieds Sicht wäre vegetarisches Schul- und Kitaessen „unproblematisch“. „Und wenn es ab und zu mal einen Würstchentag gibt in der Mensa, habe ich damit dann auch kein Problem.“ Wichtig sei: Es müsse den Kindern schmecken, gesund sein, regional, auch biologisch, gerne auch „traditionell“.

In Waiblingen liegt der Bio-Anteil aktuell bei mindestens fünf Prozent. Laut der Stadt „wird derzeit über eine Markterkundung geprüft“, ob der Anteil steigen könnte. In Freiburg liegt er schon bei 20 Prozent, die Erhöhung auf 30 Prozent ist beschlossen.

Iris Förster (Grünt): Einfacher und klimaverträglicher

Richtig findet den Freiburger Veggie-Vorstoß Stadträtin Iris Förster (Grünt + Tierschutzpartei). „Ein Essen ist einfacher und günstiger als mehrere“, sagt sie. Hinzu komme der Klima- und Gesundheitsaspekt. „Wer meint, die Kinder brauchen Fleisch, dem sage ich: Die fünf Mahlzeiten sind ja nicht die Einzigen. Die Eltern können früh, abends und am Wochenende Fleisch anbieten.“ „Superlecker“ könnten vegetarische Gerichte außerdem sein.

Elternvertreter Mamic: „Ich wäre nicht begeistert“

Skeptischer beurteilen Elternvertreter die Idee, in den Mensen auf Fleisch zu verzichten. „Um ehrlich zu sein: Ich wäre nicht begeistert“, sagt Manuel Mamic, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Waiblinger Kitas. Für seine Kinder hätte er gerne weiterhin eine Fleisch-Option, Bolognese statt nur Tomatensoße zu den Spaghetti. Er könnte sich aber eine Reduktion vorstellen, etwa auf zweimal Fleisch pro Woche – mit vorheriger Bestellung, damit nichts weggeschmissen werden müsse. Dafür sollte beim Fleisch auf mehr Qualität geachtet werden, findet Mamic. Und der vegetarische Ersatz müsse dann auch hochwertig sein: keine Sojaprodukte oder nur Süßspeisen, sagt er. „Es muss den Kindern schmecken.“

Der Vorsitzende des Schul-Gesamtelternbeirats kann nicht sagen, wie das Meinungsbild der Eltern zu diesem Thema wohl aussieht. Andreas Reichenauer glaubt aber: Wenn man das Angebot so wie in Freiburg reduziere, um Kosten zu sparen, „darf man nicht vergessen, dass dann der Umsatz zurückgeht, weil mit Sicherheit weniger Schüler in der Mensa essen werden.“ Oder, wie es Rätin Iris Förster ausdrückt: „Der Weg zur Dönerbude ist immer möglich.“ Günstiger als ein Schulessen sei das aber auch nicht, sagt die Grünt-Vertreterin.

Elternbeirätin Stefanidis: "Grenzwertig"

„Kein denkbares Modell“ wäre die rein vegetarische Schiene indes für Anja Stefanidis vom Elternbeirat der Friedensschule Neustadt. Zumindest eines ihrer Kinder würde dann, sagt die Mutter, „jeden Tag hungrig nach Hause kommen“. Es gebe viele Kinder, „vor allem Jungs“, die mit Gemüse nicht so viel anfangen könnten. Essen ohne Fleisch-Angebot fände Stefanidis deshalb „grenzwertig“. Es müsse aber nicht jeden Tag Fleisch geben.

Stadt prüft steigende Kosten für Schul- und Kitaessen

So oder so: Die Kosten für das Mensaessen könnten auch in Waiblingen steigen. Für Kita-Eltern sind sie in den Betreuungsgebühren enthalten, die je nach Einkommen unterschiedlich hoch sind. Der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtkosten der Kitas werde „derzeit geprüft“, so die Stadt. „Es ist davon auszugehen, dass unter anderem aufgrund gestiegener Energie- und Lebensmittelpreise für die Essensanbieter die Gesamtkosten für die Mittagsverpflegung gestiegen sind bzw. weiter steigen.“