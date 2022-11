Waiblingen: Kinder, Eltern und Kita-Personal bereiten Kita-Garten auf Winter vor

In der Kita Taubenstraße haben Kinder, Eltern und Erzieherinnen zusammen den Garten auf den Winter vorbereitet. Auch das Logo der Kita wurde auf eine Wand im Eingangsbereich gemalt. Laut einer Elternbeirätin hat der Beirat die Aktion organisiert. An einem Samstagvormittag wurde zusammen Laub gekehrt, Spielgeräte montiert, Abstellräume aufgeräumt, der Obst- und Kräutergarten für den Winter vorbereitet.

Und eben der Eingangsbereich verschönert: Zwei Mütter malten das Kitalogo mit Tauben an die Wand. „Die passenden Farben haben wir von einem ortsansässigen Malerbetrieb bekommen“, so Friederike Greiner in der Mitteilung der Elternbeirätin Muriel Weber. Auch im Frühjahr hatte es demnach bereits eine Helferaktion gegeben und dabei wurde etwa die Kita-Fassade gestrichen und verschiedene Wasserspiele sowie eine Murmelbahn aufgebaut.