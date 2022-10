Waiblingen: Kirchen schaffen drei neue Defibrillatoren für Neustadt an

In Neustadt gibt es drei neue Defibrillatoren. Die Geräte sind öffentlich zugänglich und sollen im Notfall helfen, Leben zu retten. Installiert haben die medizinischen Apparate die evangelische und die katholische Kirchengemeinde aus Waiblingen-Neustadt.

Sie haben sich auf Initiative von Stadt- und Ortschaftsrätin Lissy Theurer, die auch Kirchengemeinderätin der evangelischen Kirchengemeinde ist, und Ortschaftsrat Michael Hanus, ehemaliger Kirchenpfleger der katholischen Kirchengemeinde, dazu entschlossen, die neuen Defibrillatoren bereitzustellen. Die drei Geräte befinden sich am katholischen Gemeindezentrum, Adlerstraße 1; an der evangelischen Kirche, Im Unterdorf 12; und am evangelischen Paul-Gerhardt-Gemeindehaus, Sörenbergweg 21. Sie sind rund um die Uhr von außen zugänglich.

„Diese ,Defis' können bei entsprechenden Notlagen durch gezielte Stromstöße den aus dem Takt geratenen Herzrhythmus wieder normalisieren“, so Michael Hanus. Auch Laien könnten die Geräte bedienen.

Am Donnerstagabend hat Hanus mit Mit-Initiatorin Lissy Theurer sowie dem evangelischen Pfarrer Joachim Bauer, der Zweiten Vorsitzenden des ev. Kirchengemeinderats, Gabi Klingler, sowie dem katholischen Pfarrer Franz Klappenecker die neuen Geräte vorgestellt.

2500 Euro pro Gerät: Kosten tragen die Kirchengemeinden

Hanus zufolge tragen die Kirchengemeinden den Betrag von rund 2500 Euro pro Gerät jeweils selbst, „wobei bereits eine anteilige Unterstützung von der Björn-Steiger-Stiftung, von der wir die Defis bezogen haben, berücksichtigt wurde“.

Man gehe davon aus, dass Neustadt nun gut versorgt sei. Weitere Geräte gebe es im Hallenbad und in der Gemeindehalle.

„Mit dem Defi in der Gemeindehalle konnte bereits in den vergangenen Jahren das Leben eines Freundes gerettet werden, der beim Sport im Stadion entsprechende lebensrettende Unterstützung erfahren hat“, berichtet Michael Hanus. „Dies war den Initiatoren Antrieb, eine breite Hilfeversorgung für Neustadt zu erreichen.“