Der Rohbau für das neue Verwaltungsgebäude des Landratsamts in der Rötestraße ist fertiggestellt. Zum Abschluss der Rohbauarbeiten haben Landrat Richard Sigel und Dirk Braune, Geschäftsführer der Kreisbaugesellschaft, mit Zimmermeister Jann Lubberhuizen von der Firma Holzbau Häfele die Baustelle besucht - „ein Richtfest muss mit Blick auf die Corona-Lage leider entfallen“, so die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

{element}

Die „Gesamtimmobilienkonzeption“ habe nun „einen