„Waiblingen leuchtet“ trotz Wasen und Fellbacher Herbst gut besucht

Shoppen, inmitten von Menschenmassen Schwätzle halten und hier und da ein bisschen Kultur genießen: Das ist „Waiblingen leuchtet“, wie man es kennt und wie die Besucher es lieben. Nach dem extremen Ansturm im Jahr 2021, als die Kultur- und Einkaufsnacht eine der ganz wenigen Großveranstaltungen im von der Pandemie geprägten Jahr war, blieb der Besuch am Freitagabend eher auf dem Normalniveau der Zeit „vor Corona“.

Als ein "Fest, das in die Innenstadt passt, weil es auf Qualität statt auf Remmidemmi setzt", bezeichnet Dr. Marc Funk, Chef der Wirtschafts-, Tourismus- und Marketing GmbH WTM, die Veranstaltung. Trotz Fellbacher Herbst und Cannstatter Wasen sei "Waiblingen leuchtet" bis 23 Uhr gut besucht gewesen. Das gute spätsommerliche Wetter habe auch zum guten Besuch beigetragen.

Party mit "Fun and Dance"

Tolle Partystimmung herrschte auf dem Postplatz, wo die Tänzerinnen und Tänzer von „Fun and Dance“ dem Publikum einheizten. Ruhiger, aber schön stimmungsvoll waren die Lichtinstallationen auf dem Platz zwischen Galerie Stihl und Kunstschule. Von Krisen jeglicher Art war recht wenig zu spüren. Seit Jahren „leuchtet“ Waiblingen, was die Illuminationen der Fachwerk-Häuser anbelangt, ohnehin energiesparend mit LED-Technik. Der WTM-Geschäftsführer: "Gerade in Krisenzeiten ist es richtig und wichtig, solche Veranstaltungen durchzuführen, zumal der Energieverbrauch dank moderner LED-Technik sehr gering ist."