Am Freitag, 1. Oktober, findet „Waiblingen leuchtet“ statt. Von 19 bis 23 Uhr sind dann etwa viele historische Gebäude beleuchtet, die Altstadt werde „zur Leinwand für faszinierende Lichtkunst“, so die städtische Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH (WTM) in einer Mitteilung. Der Einzelhandel hat an diesem Abend bis 23 Uhr geöffnet.

Coronabedingt wird in diesem Jahr auf große Bühnen, Feuershows, Bühnenauftritte von Bands und Künstlern verzichtet. Dennoch werden Livemusik,