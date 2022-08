Waiblingen: Linksabbiegespur auf Westumfahrung nun gesperrt

An der Kreuzung der Westumfahrung mit der Alten Bundesstraße beziehungsweise Schorndorfer Straße sowie mit der Auffahrt zur B 14 haben am Dienstag Bauarbeiten begonnen. Fahrzeuge, die auf der Westumfahrung aus Norden kommen – etwa aus Waiblingen-Hegnach, Fellbach-Schmiden oder vom Berufsschulzentrum im Ameisenbühl –, können an der Kreuzung nun nicht mehr nach links abbiegen in Richtung Waiblingen-Zentrum. Die Linksabbiegespur ist gesperrt.

Vor der Ampel wird dort der Straßenbelag saniert, um etwa Spurrillen zu beseitigen. 100 Quadratmeter Belag werden laut der Stadt Waiblingen erneuert und neu markiert. Auch die Anforderungsschleifen für die Ampel sollen neu eingelegt werden.

Für die Arbeiten ist eine große Fräse nötig. Diese soll laut der Stadt ab Mittwoch im Einsatz sein. Weil sie zuvor von der vorherigen Baustelle mit einem Tag Verzögerung angeliefert wurde, gingen die Bauarbeiten erst am Dienstag los. Ursprünglich sollte der Montag der Starttermin sein, auch für die Sperrung der Linksabbiegespur.

Laut Stadt gibt es eine Umleitung von der Hegnacher Höhe über die Westtangente, Dammstraße und Devizesstraße. Die Bauarbeiten sollen bis Ende kommender Woche dauern, bis Freitag, 2. September.