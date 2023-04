Waiblingen: Maxi Enssle ist neue Leiterin fürs Forum Nord - das hat sie vor

Der geplante Umzug des Forums Nord ins Mikrozentrum wird Maxi Enssle bald voll fordern. Wenn die neue Leiterin des Treffpunkts für die Menschen auf der Korber Höhe am 1. April 2023 offiziell ihre Stelle bei der Stadt Waiblingen antritt, muss sie zwar noch nicht gleich die Umzugskartons packen – aber die Pläne der Verwaltung stehen bereits. Für Maxi Enssle ist Waiblingen kein Neuland: Die 29-Jährige ist hier geboren und aufgewachsen – und hat zuletzt sechs Jahre für die Familienbildungsstätte (FBS) gearbeitet.

Die gebürtige Waiblingerin hat an der Reinhold-Würth-Hochschule studiert

Dort war Maxi Enssle als Fachbereichsleiterin für Familien mit Kindern ab drei Jahren und Jugendliche zuständig, aber auch für alle Angebote zu Bewegung, Entspannung und Tanzen. Auch die Bereiche Kunst und Kreativität sowie Nähen und Outfit gehörten zu ihrem Aufgabengebiet. Zur FBS kam die gebürtige Waiblingerin, die mittlerweile in Rommelshausen wohnt, übers Studium. Sie absolvierte während ihrer Zeit an der Reinhold-Würth-Hochschule der Hochschule Heilbronn ein Praxissemster bei der Familienbildungsstätte – und wurde im Anschluss gleich als Fachbereichsleiterin übernommen. Beim Studium der Betriebswirtschaft und des Kultur-, Freizeit- und Sportmanagements war es schließlich auch der Bereich Kultur, der sie am stärksten interessierte.

Nachfolgerin von Patricia Rehbein-Bönisch

Als Maxi Enssle bei der FBS arbeitete, war das Forum Nord für sie ein wichtiger Kooperationspartner. So gesehen ist für die 29-Jährige durch den Stellenwechsel nicht alles neu. Mit Patricia Rehbein-Bönisch, ihrer Vorgängerin als Leiterin des Forums Nord, hat sie sich bereits im Februar für einen Nachmittag getroffen. Dabei, erzählt Maxi Enssle, habe sie auch schon einige Ehrenamtliche treffen können.

Neue Leiterin des Forums Nord: „Für mich ist es ganz wichtig, dass ich mit den Menschen gemeinsam etwas mache“

Wenn sie am 1. April ihre neue Stelle antritt, wird es auch darum gehen, die vielen Akteure auf der Korber Höhe nach und nach kennenzulernen – vom evangelischen Pfarrer Dr. Oliver Groll über die Schulleiter am Salier-Schulzentrum, die Leitung des Jugendtreffs und die Vertreter der Jugendfarm bis zu den vielen engagierten Bürgern. Diese sind etwa in der Bürgeraktion Korber Höhe oder den aus dem Quartiersprozess „Gemeinsam auf der Höhe“ entstandenen Gruppen aktiv. „Für mich ist es ganz wichtig, dass ich mit den Menschen gemeinsam etwas mache.“

Umbau der neuen Räume fürs Forum Nord soll 665.000 Euro kosten

Der Umzug von der Salierstraße 2 in die Räume im Mikrozentrum bringt vor allem mehr Platz – und der wird dringend gebraucht. Maxi Enssle weiß selbst noch, wie etwa beim Gymnastikangebot der FBS im Forum Nord nur acht Teilnehmer zugelassen waren. So was kann bald nicht mehr passieren: In den Räumen des früheren Nonfood-Markts und der Fahrschule, in die das Forum Nord einziehen soll, gibt es mit etwa 250 Quadratmetern rund doppelt so viel Platz wie derzeit. Der Umbau kostet laut einer im Dezember 2022 öffentlich gemachten Berechnung des Waiblinger Architekturbüros Kaden 665.000 Euro. Damals ging die Stadtverwaltung davon aus, dass der Umbau von Mitte August 2023 an starten könnte.

Es ist nicht das Einzige, was sich im Mikrozentrum ändern soll: Die Eigentümerfamilie Arnold möchte dort einen großen Rewe, einen DM-Drogeriemarkt, Wohnungen für Senioren und ein Gesundheitszentrum errichten. Im Moment gibt es im Mikrozentrum zwar einen Nahkauf, allerdings bietet dieser nicht 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche wie der künftige Rewe.

Maxi Enssle: „Bewegung ist für mich zentral“

Maxi Enssle erhofft sich, durch den neuen Standort des Forums Nord auch neue Zielgruppen anzusprechen, die auf dem Weg zum Bäcker, der Hausarztpraxis oder der Apotheke auf den Stadtteiltreff aufmerksam werden. Die bestehenden Angebote und den Rhythmus mit einem Monatsprogramm will sie erst mal erhalten und durch neue Angebote ergänzen, die vor allem Familien ansprechen sollen. Auch Sport soll nicht zu kurz kommen: „Bewegung ist für mich zentral.“ Gerade nach der Geburt eines Kindes sei es wichtig, Eltern wieder zum Sport zu animieren.

Maxi Enssle kann sich auch gut generationenübergreifende Ansätze vorstellen, ebenso will sie weiter auf Kooperationen mit der Volkshochschule und der Familienbildungsstätte setzen. Dabei hofft sie, über das bestehende Netz an Ehrenamtlichen auch verstärkt Kontakte zu Menschen mit Migrationshintergrund aufzubauen. „Wichtig ist natürlich, dass die Angebote niederschwellig sind.“ Ob etwas kostenlos stattfinden kann, hängt indes auch oft davon ab, ob es durch Ehrenamtliche gestemmt werden kann.

Wie ihre Vorgängerin hat Maxi Enssle eine Vollzeitstelle. Der ein oder andere Abendtermin oder Einsatz am Wochenende gehört für die 29-Jährige zum Job dazu. Nun freut sie sich schon darauf loslegen zu können. „Ich arbeite gern mit Menschen – da fühle ich mich auch wohl.“