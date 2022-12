Waiblingen: "Medicplaza"-Macher gründen MVZ und werben um Ärzte - mit Home-Office

Im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental wird seit dem Sommer ein großes Ärztehaus gebaut. In fünf Geschossen soll es im „Medicplaza“ mehrere Praxen und ein Sanitätshaus geben. Nun haben drei Beteiligte die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) bekanntgegeben. Ziel sei, „mindestens vier Ärzte als Vollzeitkräfte zu beschäftigen oder alternativ acht in Halbzeit“, so Medicplaza-Geschäftsführer Peter Sommer.

Er steht auch hinter dem neuen MVZ, zusammen mit Neurochirurg und Schmerztherapeut Dr. med. Michael Sauter und Physiotherapeut Volker Sutor. Die Macher werben um Ärzte und versprechen, was sich wohl immer mehr Mediziner wünschen: „Wir machen Work-Life-Balance zur Realität.“ Es gebe verschiedene Arbeitszeitmodelle, auch sei bis zu 50 Prozent Home-Office möglich. „Die Ärzte müssen nicht ständig vor Ort sein“, heißt es in einer Mitteilung von Medicplaza.

Beim Gehalt will man ebenfalls „attraktive Antworten“ geben: „Während Mediziner im Krankenhaus strikt nach Tarifsystem bezahlt werden, bieten die Gesellschafter zusätzliche Anreize, beispielsweise ein Bonussystem oder Umsatzbeteiligung“, teilt die in Winnenden ansässige Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit.

Hausärzte und Internisten gesucht - auch wenn sie kurz vor dem Ruhestand stehen

Geschäftsführer Peter Sommer sagt: „Bei uns verdienen die Ärzte mindestens das gleiche Gehalt oder sind sogar bessergestellt. Gleitzeit nutzen, sein Gehalt selbst bestimmen, ein modernes Ambiente um sich haben und bei alledem die persönliche Situation insgesamt verbessern - das sind entscheidende Kriterien, um bei und mit uns zu arbeiten.“

Hausärzte und Internisten, die Interesse an einer Festanstellung im MVZ Waiblingen haben, können sich laut der Mitteilung ab sofort per Mail (info@medicplaza.de) bewerben.

Dabei wollen die Initiatoren des Versorgungszentrums eigenen Angaben zufolge nicht nur junge Ärzte anziehen: „Etablierte Hausärzte können sich bei uns melden, wir schätzen diese Expertise sehr“, so Peter Sommer. „Auch können wir Gespräche führen, inwieweit eine bestehende Praxis in das MVZ überführt werden kann.“

In einem MVZ arbeiten angestellte Mediziner, die sich häufig nur um die Patienten kümmern müssen, nicht aber um Verwaltungsarbeit – für manche ein entscheidender Unterschied zur Tätigkeit als niedergelassener Arzt mit eigener Praxis und eigenen Angestellten.

Ärztemangel: "Es muss dringend etwas passieren"

Mit der Gründung des neuen MVZ im Medicplaza wollen die Verantwortlichen laut ihrer Mitteilung auch dazu beitragen, „die wohnortnahe ärztliche Versorgung im Rems-Murr-Kreis“ sicherzustellen. In den kommenden Jahren würden weitere Praxen schließen, viele Hausärzte stünden vor dem Ruhestand, Nachwuchs sei nicht immer in Sicht. „Es muss dringend etwas passieren. Die Versorgungslücken klaffen immer weiter“, so Peter Sommer.

Das Ärztehaus in der Anton-Schmidt-Straße befindet sich im Bau. Spatenstich war Ende Mai. Der ärztliche Betrieb soll Ende 2023 starten, sagt Peter Sommer. Geplant sind über 3000 Quadratmeter Praxisfläche – ein Zehntel davon soll das MVZ erhalten. 110 Parkplätze mit „ausreichend E-Ladestationen“ und Fahrradstellplätze soll es auch geben, heißt es auf der Internetseite.