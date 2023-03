Waiblingen: Mehrheit sagt Ja zu 220 Wohnungen auf der Korber Höhe

Bis zuletzt wurde über das Neubaugebiet „Neues Wohnen auf der Korber Höhe“ gestritten – auch grundsätzlich. Doch es bleibt dabei: Die Stadt Waiblingen plant an der Stauferstraße ein Wohngebiet mit 220 neuen Wohnungen. Bei der entscheidenden Abstimmung im Gemeinderat gab es eine deutliche Mehrheit für die Bebauung. Es wird nun ein Bebauungsplan entwickelt. ALI und „Grünt“-Fraktion wandten sich erneut gegen das Bauen auf der „grünen Wiese“. Auch SPD-Chef Roland Wied stimmte anders als seine Fraktion dagegen. „Ich bezweifle, dass ein Parkhaus am äußersten Rand der Stadt die Probleme lösen kann, und bin nicht überzeugt, dass diese Bebauung eine positive Entwicklung der Korber Höhe bewirken kann.“ Zumal keineswegs sicher sei, ob das „Neue Wohnen“ Teil der IBA 2027 wird, drohe doch die Suche nach Investoren, die an dem Standort auf Qualität statt Masse setzen, schwierig zu werden.

Verkauf neuer Wohnungen stockt

Tobias Märtterer präzisierte seine Ausführungen aus dem Ausschuss insofern, als es keinen Unterschied mache, ob Waiblinger oder Nicht-Waiblinger in die Wohnungen zögen – die Grünt-Fraktion sei auf jeden Fall gegen die Bebauung. Oberbürgermeister Sebastian Wolf konfrontierte er mit der jüngsten Entwicklung, dass sich neue Wohnungen, etwa in Beinstein oder auf dem Galgenberg, nicht mehr so rasch verkaufen. Bedarf bestehe trotzdem, gab sich der Rathauschef überzeugt. Rahmenbedingungen wie die Zinsen hätten sich zwar verändert, der Markt befinde sich im Umbruch. Bürgerbeteiligung eigne sich gut, um die Planung zu verbessern. Am Ende aber dürften Verwaltung und Gemeinderat das „Gesamtwohl der Stadt“ nicht aus den Augen verlieren.

"Angespannter Wohnungsmarkt"

Durch Rechtsverordnung der Landesregierung wurde Waiblingen als Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt gemäß Baugesetzbuch bestimmt. Ein Schicksal, das Waiblingen mit 88 von 1101 Gemeinden im Land teilt. Für Waiblingen wurde ein Angebotsdefizit von 586 Wohnungen festgestellt.