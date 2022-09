Waiblingen: Nach Legionellen im Wasser - Versorgungsleitungen werden erneuert

Nachdem in der Schofer-Siedlung in Waiblingen Legionellen im Trinkwasser festgestellt wurden, erneuern die Stadtwerke Waiblingen die Fernwärme- und Wasserleitung sowie Stromkabel in der Friedrich-Schofer-Straße. Wie die Stadt Waiblingen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 12. September, und dauern voraussichtlich bis Januar 2023.

Weitere Maßnahmen in der Bahnhofstraße und im Bereich von der Weidachstraße bis zur Devizesstraße

Während der Baumaßnahme kommt es der städtischen Pressemitteilung zufolge im Bereich der Friedrich-Schofer-Straße 40 bis zum Gebäude 1 zu Verkehrseinschränkungen. Gleichzeitig werden in der Bahnhofstraße voraussichtlich bis Dezember 2022 die Gas- und Wasserleitungen sowie die Mittelspannungskabel im Bereich von der Weidachstraße bis zur Devizesstraße erneuert. Auch hier kommt es der Stadtverwaltung zufolge zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Umleitungen sollen ausgeschildert werden.

Veraltetes Versorgungsnetz mutmaßlicher Grund für Legionellen

Wie bereits berichtet, war der mutmaßliche Grund für die Legionellen das veraltete Versorgungsnetz in der Schofer-Siedlung. Anfang August betonten die Stadtwerke Waiblingen Betreiber, aber nicht Besitzer der Heizungsanlage zu sein. In einer Sanierungsinformation hieß es, dass das Warmwasser im neuen Netz direkt in den einzelnen Gebäuden erzeugt werde. Deshalb sollen alle Häuser einzeln an das Verteilnetz angeschlossen werden. „Die alten, desolaten Netze können aus technischer Sicht nicht weiter betrieben werden“, hieß es in der Sanierungsinformation.

Was sind Legionellen?

Legionellen sind Bakterien, die dem Sachverständigen Frank Mildner zufolge grippeähnliche Symptome bis hin zur Lungenentzündung hervorrufen können. Daher wurde nach der Routineuntersuchung des Trinkwassers, bei der die Kontamination festgestellt wurde, für die betroffenen Häuser ein Duschverbot erteilt. Denn die Bakterien könnten durch den Wasserdampf beim Duschen in die Atemwege gelangen - und dort im schlimmsten Fall eine Lungenentzündung verursachen. Das Trinken des Wassers sei weiterhin unbedenklich, so der Sachverständige.