Waiblingen: Nachfolgerin für Blumen Winkler in der Fronackerstraße gefunden

Nach weit über 100 Jahren hat das Ladengeschäft von Blumen Winkler zum Jahreswechsel 2022/23 den regulären Betrieb eingestellt, Mitte Januar endete auch der Abverkauf. Doch lange stehen die Räume in der Fronackerstraße nicht leer: In Kürze eröffnet dort eine Fotodesignerin aus Waiblingen ein zweites Studio. Und dort wird es auch wieder Blumen geben.

Fereshteh Arman betreibt seit 2016 ein Fotostudio am Stadtgraben. Sie bietet zum Beispiel Hochzeits- und Baby-Foto-Shootings an. Doch auch in der Floristik-Branche hat sie schon einmal gearbeitet, sagt Fereshteh Arman, die sich selbst wie Freunde und Bekannte nur Feri nennt: Anfang der 2000er Jahre sei sie drei Jahre lang in der Fleurop-Filiale im Remspark beschäftigt gewesen.

„Ich liebe Blumen“, sagt die 42-Jährige. Insofern sei der Schritt, im ehemaligen Blumen Winkler nicht nur ihre Fotodienste, sondern auch Blumen anzubieten, zwar mutig, aber auch eine gute Gelegenheit gewesen.

Die Immobilie gehört der Familie Winkler. Sie freue sich, dass es so schnell geklappt hat, eine Mieterin zu finden, sagt Bärbel Winkler. Fereshteh Arman habe sich früh für den Laden interessiert und sei „sehr engagiert an die Sache herangegangen“.

Von Vorgängerin Christel Linsenmaier, die im Ameisenbühl weiterhin die Gärtnerei Blumen Winkler führt, möchte Fereshteh Arman gern auch einen Teil der Blumen für den Verkauf beziehen, sagt sie. Außerdem vom Großmarkt sowie von einem Lieferanten aus Kernen.

Sträuße und Kränze soll es wieder geben

Sträuße für alle möglichen Anlässe, Kränze für Trauerfeiern und Blumen für den Alltag soll es im Laden geben, der wohl wie ihr Fotostudio „Feri“ heißen wird.

Die Räume in der Fronackerstraße will Fereshteh Arman so aufteilen: Vorne soll es Blumen geben, im hinteren Bereich und unten richtet sie verschiedene Fotografie-Umgebungen ein. Gerade werde renoviert. Am Samstag, 4. März, soll es ab 17 Uhr eine Eröffnungsfeier geben, zu der alle Interessierten vorbeischauen können. Am Montag, 6. März, soll der Betrieb richtig losgehen – und zwar an sechs Tagen die Woche von 10 bis 19 Uhr. Jedenfalls, wenn Arman die nötigen Mitarbeiter findet.

Ausgebildete Floristin soll im Laden arbeiten

Denn ein bis zwei Vollzeit- oder mehrere Teilzeitkräfte werde sie wohl brauchen, schätzt sie, die das jetzige Fotostudio am Stadtgraben zunächst weiterbetreiben will. Ihr Mann und ihre Familie sind dort ebenfalls eingespannt. Falls die zwei Standorte ihnen allerdings zu viel werden, wollen sie sich auf die Fronackerstraße konzentrieren.

Fereshteh Arman will auch mindestens eine ausgebildete Floristin anstellen. Sie selbst hat in Esslingen Fotodesign gelernt. Schon länger habe sie nach größeren Räumen gesucht, weil ihr derzeitiges Studio zu klein sei und beispielsweise keinen separaten Wartebereich hat. Die ehemaligen „Blumen Winkler“-Räume bieten ihr viele Möglichkeiten.

Die 42-Jährige lebt mit ihrem Ehemann und zwei Töchtern in Waiblingen. 1999 sei sie als 18-Jährige mit ihrem Mann, der im Iran politische Verfolgung habe befürchten müssen, nach Deutschland gekommen.