Waiblingen: Neue Ampeln an B-14-Anschlussstelle - Vollsperrung ab 28.3.

Die neuen Ampeln an der B-14-Ausfahrt Waiblingen Mitte brauchen noch Induktionsschleifen unter dem Straßenbelag. Diese werden laut Pressemitteilung nun eingebaut, an drei Tagen kommt es deswegen zu Vollsperrungen.

Erste Bauphase startet am Dienstag (28. März)

Geplant sind diese in Waiblingen an den B-14-Einfahrten Waiblingen-Mitte von Dienstag, 28. März, bis Freitag, 31. März. In der ersten Bauphase wird am Dienstag, 28. März, von 9 bis 16 Uhr von Stuttgart kommend die Einfahrt der Bundesstraße 14 nach Waiblingen-Mitte voll gesperrt.

In der zweiten Bauphase ist am Mittwoch, 29. März, von 9 bis 16 Uhr von Backnang kommend die Einfahrt der B 14 nach Waiblingen-Mitte dran.

In der dritten Bauphase wird am Donnerstag, 30. März, von 9 bis 14 Uhr von Beinstein kommend die Zufahrt Richtung B 14 und Waiblingen-Mitte zum Teil voll gesperrt.

Der Freitag, 31. März, wird für die Maßnahme als Reservetag genutzt, falls die Arbeiten für die Induktionsschleifen unter dem Straßenbelag wetterbedingt nicht fertiggestellt werden können.