Waiblingen: Neue Baustelle in der Straße „Auf der Linde“ - Umleitung nötig

Die Stadt Waiblingen erneuert und verstärkt gemeinsam mit den Stadtwerken Waiblingen die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Straßenbeleuchtung im Bereich „Auf der Linde“. Der geplante Bereich beginnt laut Pressemitteilung der Stadt auf Höhe der Wendeplatte und endet im Bereich der Einmündung Alte Winnender Steige.

Begonnen wird mit dem Abwasserkanal auf Höhe des Gebäudes „Auf der Linde“ Nummer 15

In der Straße „Auf der Linde“ werden im Zuge dieser Bauarbeiten die Wasserversorgung auf der gesamten Straßenlänge und der Abwasserkanal auf etwa 40 Metern Länge erneuert. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten wird die Fahrbahn in diesem Bereich komplett saniert. Da diese Bauarbeiten nur unter Vollsperrung möglich sind, wird der Anliegerverkehr über eine provisorische Zufahrt Richtung Winnender Straße umgeleitet. Begonnen wird mit dem Abwasserkanal auf Höhe des Gebäudes „Auf der Linde“ Nummer 15.

Das Maß der Behinderung für die jeweils betroffenen Anlieger soll gering gehalten werden

Je nach Bauvorschrift ist die Anfahrbarkeit der Grundstücke nicht jederzeit möglich, der Fußgängerverkehr wird über die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. Durch die abschnittsweise Ausführung der Bauarbeiten soll laut der Stadt das Maß der Behinderung für die jeweils betroffenen Anlieger so gering wie möglich gehalten werden.

Die Bauarbeiten sollten eigentlich am Montag, 30. Mai 2022, mit der Baustelleneinrichtung beginnen und voraussichtlich bis Ende August dauern. Die geplante Bauzeit, betonte die Stadt, könne sich in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen und den örtlichen Verhältnissen aber verschieben.

Einige Tage vor dem 30. Mai teilte die Stadt dann auf Nachfrage mit, dass sich der Baubeginn in der Straße „Auf der Linde“ um eine gute Woche verschiebt: Los geht es mit der Baustelleneinrichtung also erst am Dienstag 7. Juni. „Das liegt daran, dass es auf derzeit noch laufenden Baustellen witterungsbedingte Verzögerungen gab“, so die Stadtverwaltung. Mit der Baustelle soll nun pünktlich am Dienstag nach Pfingsten begonnen werden.