Waiblingen: Neue Kita in der Schorndorfer Straße wird später fertig als geplant

Die Bauarbeiten für die neue städtische Kita an der Schorndorfer Straße in Waiblingen haben mittlerweile begonnen. Anfang bis Mitte März 2023 haben die Erdarbeiten stattgefunden, nun erfolgte am Montag, 3. April 2023, der Spatenstich. Von einer speziellen Sport-Kita spricht die Stadt aber nicht mehr. Die Einrichtung wird wie andere Kitas auch mit Bewegungsraum geplant. Die angedachte Kooperation mit dem VfL Waiblingen, dessen Vereinsgelände sich in unmittelbarer Nähe befindet, ist aber nicht vom Tisch.

Zuständiger Architekt ist Alexander Wendlik vom Büro Coast aus Waiblingen

Die neue Kita soll 60 Plätze für Kinder über drei bieten und zehn Plätze für Kinder unter drei. Bauherr ist die Stadt, als Architekt fungiert Alexander Wendlik vom Waiblinger Büro Coast, das schon die Huchler-Scheune umbaute und seit September 2021 im Auftrag von Investor Harald Panzer das Zacherhaus am Marktplatz 9 saniert. Beim Spatenstich betonte Wendlik, dass mit einer Fertigstellung Ende 2024 zu rechnen ist. „Wir sind guter Dinge, dass es funktioniert.“

Oberbürgermeister Sebastian Wolf erinnerte noch einmal kurz daran, dass eigentlich vorgesehen war, dass ein Generalunternehmer die Kita schlüsselfertig baut. Hier habe die Stadt aber niemanden gefunden. Die Verwaltung hatte sich davon einen Zeit- und Kostenvorteil erwartet, aber bei den Ausschreibungen keinen Generalunternehmer gefunden. Der ursprüngliche Zeitplan konnte so nicht mehr eingehalten werden.

Der Bau sollte eigentlich im Dezember 2021 beginnen, im Dezember 2022 beziehungsweise Januar 2023 sollte alles abgeschlossen sein. Im Oktober 2022 hieß es dann, dass mit der Fertigstellung der Kita für August 2024 gerechnet wird. Nun wird es doch Ende des Jahres 2024. Tatsächlich wurde mit dem Rohbau erst in der letzten Märzwoche 2023 begonnen.

Eva-Mayr-Stihl-Stiftung stellt vier Millionen Euro bereit

Dankbar zeigte sich Oberbürgermeister Sebastian Wolf für die Spende der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung, welche den Bau der Kita mit vier Millionen Euro unterstützt. Eigentlich war angedacht, mit der Spende den Bau öffentlich geförderter Wohnungen an der Schorndorfer Straße zu unterstützen. Dann zeigte sich aber laut der Stiftung, dass die Spende wohl nicht die Bestimmungen der Abgabenordnung im Hinblick auf Gemeinnützigkeit erfüllt. Die Bedenken kamen von Seiten des Finanzamts. „Um den gemeinnützigen Status der Stiftung keinesfalls zu gefährden und Verzögerungen zu vermeiden, verständigten sich Stadt und Stiftung stattdessen auf eine Umwidmung der Förderung zugunsten der städtischen Kindertagesstätte“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Eva Mayr-Stihl hat die Stiftung 1986 mit ihrem Mann Robert Mayr gegründet

Entstehen wird eine viergruppige Kita, mit einem Außenbereich Richtung Rems. Die oberen Geschosse werden laut Architekt Alexander Wendlik in Holzbauweise errichtet. Als symbolisches erstes Spielzeug für die Kita übergab Robert Mayr, Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung, an OB Sebastian Wolf einen Spielzeugbagger. Der Oberbürgermeister erinnerte auch noch mal an die wichtige Rolle der vor einem Jahr verstorbenen Eva Mayr-Stihl, die 1986 mit ihrem Ehemann Robert Mayr die Stiftung gegründet hatte. Zu ihren Ehren wurde kürzlich der Platz vor der Galerie Stihl und der Kunstschule Unteres Remstal in „Eva-Mayr-Stihl-Platz“ umbenannt.