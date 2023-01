Waiblingen: Neue Mietwohnungen am Bürgermühlenweg noch 2023 fertig

Während rund um das Areal der früheren Avia-Tankstelle in Waiblingen weiter Stillstand herrscht, laufen derzeit zwei Bauprojekte auf Hochtouren, die das Potenzial haben, den Rand der Innenstadt zu verändern. Beide hat Architekt Marcus Kary geplant: Zum einen das Wohn- und Geschäftshaus, das in der Fronackerstraße das marode Gebäude ersetzt, in dem sich das Eiscafé Roma bis zum Umzug in die Fußgängerzone befand. Zweitens im Bürgermühlenweg auf dem alten Saur-Parkplatz. Dort ist Kary selbst Bauherr.

Gleich an der Zwingermauer, unterhalb von Friseur Arnold, Wyn-Bar und Metzgerei Schäfer, sollen ein Büro mit 130 Quadratmetern und vier Wohnungen in verschiedenen Größen zwischen zwei und fünf Zimmern entstehen. Mieter stehen weder für die Wohnungen noch das Büro fest, Interessenten gibt es aber. Ein Büro im Erdgeschoss als Mischnutzung erscheint am Übergang zwischen Innenstadt-Lage und reinem Wohngebiet beziehungsweise Park als besser geeignet als ein Laden oder Gastronomie.

Zwingermauer bleibt erhalten und im Hausinneren sichtbar

Das Gebäude setzt denkmalschutzgerecht so auf der Zwingermauer auf, dass sie erhalten und sichtbar bleibt. Im Büro und der unteren Wohnung wird sie integriert und sorgt damit für ein besonderes Ambiente. Die Zwingermauer ist der Stadtmauer nur wenige Meter vorgelagert, mit dem Gang dazwischen. Baulich birgt das Projekt die eine oder andere Herausforderung. So suchte eine Denkmalexpertin den Grund nach aussagekräftigen Zeugnissen der Vergangenheit ab. Zu vermuten steht, dass frühere Stadtbewohner manchen Müll einfach hinter die Mauer warfen. Mehr als vereinzelte Scherben fanden sich jedoch nicht.

Büro ist spezialisiert auf „schwierige Grundstücke“

Im Oktober 2022 begannen die Gründungsarbeiten. Für die Gründung musste tief ins Erdreich gebohrt werden, denn die Zwingermauer reicht erstaunliche fünf Meter tief in den Untergrund. Offenbar lag das Niveau der Fläche außerhalb der Mauer früher tiefer als der Saur-Parkplatz. Der unter dem Postplatz und dem Bürgermühlenweg verlaufende Bach bleibt von den Bauarbeiten unberührt, verläuft weiter sicher und nahezu vergessen in seiner Dole. 2018 schloss das benachbarte Fotogeschäft Saur, zu dem der Parkplatz gehörte, der beim Altstadtfest von der Karnevalgesellschaft „Salathengste“ und dem Rumänischen Kultur- und Sportverein Luceafarul genutzt wurde. Das Gebäude gehört inzwischen Silvia Fritz und Iris Beste, die mit ihrer Steuerberaterinnen-Kanzlei 2020 aus dem Postplatz-Forum in die Lange Straße umgezogen sind. Im Frühjahr 2021 eröffnete im Erdgeschoss die „Coffreez Frozen Coffeebar“.

Das Architekturbüro Kary mit Hauptsitz in Weinstadt hat sich laut Marcus Kary auf „schwierige Grundstücke“ spezialisiert, an die sich viele Bauträger nicht trauen. Auch die Bebauung am Stadtgraben mit dem Tchibo und Scholz Haare geht auf Kary-Pläne zurück. Ebenso das eigene Büro an der Einfahrt zum Ameisenbühl. Ziel ist, dass der Neubau im Bürgermühlenweg im November fertiggestellt wird und am 1. Dezember bezogen werden kann.