Waiblingen: Neue Solarstrom-Anlage beim Wasserturm in Betrieb

Auf dem Gebäude neben dem Wasserturm in haben die Stadtwerke Waiblingen eine neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Das Dach der Wasserbehälter neben dem wegen Sanierungsarbeiten seit Monaten eingezäunten Turm „stellt aufgrund der Südausrichtung einen idealen Standort dar“, so die Stadtwerke.

Die Solarstrom-Anlage hat eine Leistung von 29 Kilowatt peak (kWp). Das entspreche in etwa einer Jahreserzeugung von 29.000 Kilowattstunden.

Die Anlage wird als Überschusseinspeisung betrieben, der Strom wird also zunächst im Wasserturm verbraucht und der Rest wird dann in das Netz eingespeist.

Eine um ein Vielfaches größere Photovoltaik-Anlage haben die Stadtwerke Waiblingen vergangenen Herbst ans Netz gebracht: Sie soll 1000 Haushalte versorgen können.