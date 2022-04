Die provisorische Kita auf dem Parkplatz des Hallenbads Neustadt soll noch in diesem Jahr gebaut und fertiggestellt werden. Der Gemeinderat fasste in seiner jüngsten Sitzung den Baubeschluss, bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen. Errichtet wird sie als Systembau, für einen Zeitraum von 3,5 Jahren. Dafür fallen insgesamt Mietkosten von 864.500 Euro an. Für die Aufstellung und Ausstattung der Container sowie die Außenanlagen und den späteren Rückbau sind 793.000 Euro