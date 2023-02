Waiblingen-Neustadt: Neue Kita Ringstraße wird bislang teuerste Kita der Stadt

Es wird die bislang teuerste Kita der Stadt: Geschätzte 9,3 Millionen Euro muss Waiblingen für den Neubau der Kita Ringstraße in Neustadt investieren. Darin enthalten sind auch die rund 100.000 Euro Abbruchkosten für die bestehende Kindertageseinrichtung in der Ringstraße 10, die Ende 2023 abgerissen werden soll.

Puffer von 15 Prozent für Unvorhergesehenes

Baubürgermeister Dieter Schienmann sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Februar davon, dass in der Kostenschätzung ein Puffer von 15 Prozent für Unvorhergesehenes und Preissteigerungen enthalten ist – das sind umgerechnet etwa 1,21 Millionen Euro brutto. Schließlich wisse niemand, was noch passiere, bis in circa drei Jahren die Schlussrechnung erstellt wird. Selbst mit dem Puffer ist laut Schienmann nicht sicher, ob das Geld am Ende reicht. „Wir können es zum heutigen Tag nicht prophezeien.“

Einsparungen wären im geringen Umfang möglich

Einsparungen wären theoretisch beim Energieeffizienz-Standard möglich. Aktuell soll der Kita-Neubau die Effizienzhaus-Stufe 40 haben, gemäß den Vorgaben der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Waiblingen könnte auch nur den KfW-55-Standard umsetzen. Solch ein Gebäude benötigt 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus, beim KfW-40-Standard sind es 40 Prozent. Gespart werden könnten laut Dieter Schienmann etwa 50.000 bis 70.000 Euro bei der Wärmedämmung, auch durch den Verzicht auf die Holz-Akustikdecke zugunsten einer günstigeren Gipskarton-Lochplattendecke wären Einsparungen von 100.000 bis 150.000 Euro drin. Der Baubürgermeister selbst riet allerdings dem Gemeinderat dazu, wie geplant fortzufahren.

Baustart für die neue Kita Ringstraße soll Mitte 2024 sein

Der Baubeschluss im Gremium würde dann nach Vorliegen der Entwurfsplanung laut Dieter Schienmann frühestens im April oder Mai 2023 erfolgen – „auf jeden Fall vor der Sommerpause“. Das erste Ausschreibungspaket könnte dann noch vor Weihnachten erledigt sein. Das hätte laut dem Baubürgermeister den entscheidenden Vorteil, dass die Firmen zu diesem Zeitpunkt der Stadt etwas günstigere Preise anbieten können, als wenn die Ausschreibung später startet. Denn Baustart soll ja bereits Mitte 2024 sein.

Gebaut wird eine sechsgruppige Kita, geplant wird alles vom Stuttgarter Architekturbüro Ito. Errichtet wird der Neubau am Standort der alten Kita, die zu erhaltenden Bäume werden während der Bauarbeiten entsprechend geschützt. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren, die neue Kita könnte also noch im Lauf des Jahres 2025 fertig sein.

„Kiss & Go“-Zone vor der neuen Kita Ringstraße geplant

Fürs Abholen und Bringen der Kinder mit dem Auto soll vor der neuen Kita eine Kurzzeit-Parkzone entstehen, mit insgesamt sechs Stellplätzen. Das Ganze nennt sich „Kiss & Go“-Zone, es ist eine Alternative zu zugeparkten Gehwegen und soll das Problem mit den sogenannten Eltern-Taxis zumindest abmildern. Versorgt wird die neue Kita mit Fernwärme, angeschlossen wird das Gebäude dafür an die Fernwärmezentrale bei der Friedensschule. Auf dem Dach der Kita soll zudem eine Photovoltaikanlage gebaut werden, geheizt wird über eine Fußbodenheizung. Die Außenspielfläche wird 1800 Quadratmeter groß sein. Sand und Wasserbereiche soll es ebenso geben wie Roller-Fahrzonen. Die Küche der Kita bekommt eine eigene Lüftungsanlage, für Wärmeschutz im Sommer sollen bauliche Verschattungen und eine Nachtauskühlung sorgen. Letztere leitet in den Sommermonaten die kalte Nachtluft ins Gebäude.

Kita-Kinder aus Ringstraße sollen im Sommer 2023 in Interimskita am Hallenbad Neustadt umziehen

Mit Blick auf den geplanten Abbruch der alten Kita Ringstraße ist vorgesehen, dass die Kita-Kinder im Sommer 2023 zum Start des neuen Kindergartenjahrs 2023/24 in die Interimskita am Hallenbad Neustadt umziehen. Im Westen des dortigen Parkplatzes soll für die Dauer von 3,5 Jahren ein Systembau entstehen, in dem drei Kita-Gruppen mit bis zu 64 Kindern Platz haben.

Mit dem Aufstellen der Container am Hallenbad Neustadt wurde nun im Januar 2023 begonnen. Ursprünglich sollte die Interimskita indes schon im Dezember 2022 fertig sein. Wegen des allgemeinen Fachkräftemangels bei Erziehern und den Lieferengpässen in der Baubranche wurde aber vergangenes Jahr entschieden, die Systembauten später aufzustellen. Damit verzögert sich alles um etwa ein halbes Jahr.