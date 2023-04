Waiblingen-Neustadt: Sanierung der Wohnungen in der Falkenstraße wird teurer

Ob Schimmel im Bad oder schlechte Dämmung: Die städtischen Wohnungen in der Falkenstraße 15 in Waiblingen-Neustadt waren einst in einem schlechten Zustand. Sie wurden 1959 errichtet und jahrzehntelang nicht saniert – bis die Stadt vor rund fünf Jahren entschied, das zu ändern. Geplant war, die ersten sieben der insgesamt 18 Wohnungen im Herbst 2022 fertigzustellen. Mit einigen Monaten Verzögerung wurde das Ziel nun zu Beginn des Jahres 2023 erreicht – Mitte März 2023 konnten dann auch alle sieben Wohnungen bezogen werden.

Außenanlagen sind wohl erst Anfang 2024 fertig

Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts mit weiteren sechs Wohnungen war eigentlich für Frühjahr/Sommer 2023 vorgesehen. Der dritte Bauabschnitt sollte bis Ende 2023 fertig sein. Nun teilt die Stadt auf Nachfrage mit, dass der zweite und dritte Bauabschnitt zusammengefasst werden sollen. „In diesem Abschnitt werden derzeit die restlichen elf Wohnungen saniert. Aktuell gehen wir davon aus, dass der letzte Bauabschnitt Ende des Jahres fertiggestellt werden kann“, heißt es aus der Verwaltung. Gegebenenfalls sind die Außenanlagen erst Anfang 2024 fertig.

Stadt geht jetzt von Baukosten von circa 2,8 Millionen Euro aus

Im März 2022 ging die Stadt bei der Sanierung noch von Baukosten von rund 2,55 Millionen Euro aus. Damals waren rund 70 Prozent der Gewerke vergeben, eine Abweichung von den berechneten Baukosten gab es damals kaum. Aktuell sind nun bereits Baukosten von 1,337 Millionen Euro angefallen. „Der erste Bauabschnitt ist noch nicht vollständig abgerechnet, daher ist noch keine verlässliche Kostenprognose für den letzten Bauabschnitt möglich“, betont die Stadtverwaltung.

Durch Schadstoffe beim Abbruch, eine erforderliche Betonsanierung der Laubengänge sowie statische Probleme durch die alte Bausubstanz gehe man aktuell von Baukosten von circa 2,8 Millionen Euro aus. Bis auf die Außenanlagen sind laut der Stadt alle Arbeiten vergeben. „Hier werden sich die bislang angesetzten Kosten noch erhöhen, da wir gegenüber der ersten Planung mehr Flächen umgestalten und entsiegeln werden.“

Städtische Wohnbau besitzt derzeit 128 Wohnungen

Wer in einer der 18 Wohnungen in der Falkenstraße 15 leben will, braucht dafür zwingend einen Wohnberechtigungsschein. Derzeit sind nach Angaben der Stadt aber keine Wohnungen zu haben. Stand April 2023 haben 324 Haushalte mit Wohnsitz in Waiblingen einen Wohnberechtigungsschein. Die städtische Wohnbau besitzt derzeit elf Wohngebäude mit 128 Wohnungen – davon sind immerhin 113 als geförderte Mietwohnungen an die Stadt Waiblingen vermietet. Die restlichen 15 nutzen die Stadtwerke als Werkswohnungen.

Die Stadt selbst hat nur vier Wohnungen im Eigentum, für deren Belegung Mieter rechtlich einen Wohnberechtigungsschein benötigen. Die Stadt mietet zudem derzeit 14 Wohnungen an, für die ein Wohnberechtigungsschein erforderlich ist.