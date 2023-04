Waiblingen-Neustadt: Wann der 35-Meter-Mobilfunk-Mast in Betrieb geht

Nach 16 Monaten Wartezeit hat die Deutsche Funkturm im Dezember 2022 endlich die Baugenehmigung für ihren neuen Mobilfunk-Mast von der Stadt Waiblingen erhalten – doch der Bau wird deutlich später beginnen. Sprach die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom vor rund drei Monaten noch von einem Baustart in diesem Jahr, wurde sie nun für den neuen Standort am Erbachhof bei Neustadt konkreter.

35 Meter hoher Stahlgittermast soll auf einem Privatgrundstück entstehen

Pressesprecherin Lea Borgers teilte mit, dass Stand heute der Bau des Mast-Standortes im dritten beziehungsweise vierten Quartal dieses Jahres beginnen soll. Das wäre frühestens im Juni 2023, spätestens jedoch im Dezember 2023. „Aktuell laufen bereits die bauvorbereitenden Maßnahmen.“ Entstehen soll ein 35 Meter hoher Stahlgittermast, dafür wurde ein Pachtvertrag für ein Privatgrundstück abgeschlossen. Die genauen Modalitäten des Vertrags sind zwar nicht öffentlich bekannt – allerdings schließt die Deutsche Funkturm nach eigenen Angaben Anmietverträge generell langfristig mit einer Laufzeit von mindestens 15 Jahren ab, inklusive einer Option für Verlängerungen.

Im März 2022 tagte zu dem Bauvorhaben ein „Runder Tisch Mobilfunk“

Öffentlich wurden die Pläne für den Mobilfunkmast Ende 2021. Der Waiblinger Stadtrat Urs Abelein (SPD) hatte damals in einer Ausschuss-Sitzung die Idee, zu dem Bauvorhaben den „Runden Tisch Mobilfunk“ einzuberufen. Im März 2022 tagte dieser dann einmal, dabei waren auch lokale Akteure wie die Mobilfunkinitiative Löwenzahn aus Neustadt einbezogen. „Unseres Wissens nach gab es keine weitere Besprechung im Rahmen eines Runden Tisches“, so Lea Borgers.

Gebaut wird der Mast im Auftrag der Deutschen Telekom. „Wir arbeiten in diesem Projekt mit den Firmen ABEL Mobilfunk GmbH und IEM Fördertechnik GmbH zusammen“, erläutert Pressesprecherin Lea Borgers. Sofern der Baubeginn wie geplant stattfindet, will die Deutsche Funkturm den Standort noch in diesem Jahr fertigstellen und an die Telekom übergeben. In der Regel geht ein Mobilfunkmast laut der Pressesprecherin sechs bis zwölf Monate nach dem Bau in Betrieb und kann von den Kunden genutzt werden. „Die Inbetriebnahme des Standortes in Waiblingen wird voraussichtlich 2024 erfolgen.“

Im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans ist eine neue Bepflanzung im Umfeld des Mobilfunk-Masts angedacht. „Wir werden insgesamt sieben Laubbäume, 30 Sträucher und zwölf Heister im nahen Umfeld des Standortes pflanzen“, betont Lea Borgers.

Deutsche Funkturm prüft weiteren Mobilfunk-Standort im Westen von Waiblingen-Neustadt

Bei den Plänen der Deutschen Funkturm zu einem weiteren Mobilfunk-Mast bei Neustadt nennt das Unternehmen auf Nachfrage keine weiteren Details zum genauen Standort. „Wir befinden uns noch auf der Suche nach einem funktechnisch geeigneten Standort am westlichen Rand in Waiblingen-Neustadt und stehen dazu im engen Austausch mit der Kommune“, teilt Lea Borgers mit. Ein konkreter Standort stehe leider noch nicht fest. Den genauen Versorgungsradius könne man auch erst mitteilen, wenn der Standort des Mastes feststehe. Abhängig von der jeweiligen Höhe des Standortes, der Topografie und der Sendeleistung der Antennen beträgt der Versorgungsradius eines Mobilfunkstandortes laut der Pressesprecherin 1,5 bis zwei Kilometer.

Auch den Standort für diesen neuen Mobilfunkmast sucht die Deutsche Funkturm im Auftrag der Telekom, die ihr Netz in diesem Suchkreis optimieren möchte. „Sofern wir eine geeignete Fläche finden, wird der Mast errichtet“, betont Lea Borgers. Die Art des Mobilfunkmastes stehe noch nicht fest und hänge unter anderem, genau wie die Höhe, von der letztlichen topografischen Lage ab.

Weiterer Mast bei Neustadt möglich – mit einer Höhe von bis zu 25 Metern

Die voraussichtliche Höhe des Standortes beträgt circa 20 bis 25 Meter. Das wäre also deutlich niedriger als der geplante Stahlgittermast beim Erbachhof. Da der endgültige Standort noch nicht feststeht, hat die Deutsche Funkturm noch keine Unterlagen bei der Stadt Waiblingen eingereicht.