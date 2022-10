Waiblingen-Neustadt: Warten auf einen Kreisverkehr - was baut Vodafone?

Seit mehr als zwei Jahren ist beschlossene Sache: An der Neustadter Hauptstraße soll statt der Kreuzung mit der Ringstraße und der Klinglestalstraße ein Kreisverkehr entstehen. Derzeit laufen auch Bauarbeiten in dem Bereich – aber nicht etwa für den Kreisverkehr. Für ihn kommt in den nächsten Wochen erst die Planung auf den Tisch, denn diese erweist sich als kompliziert.

Bei der aktuellen Baustelle an der Neustadter Hauptstraße handelt es sich um Arbeiten, die Vodafone für den Glasfaserausbau in Auftrag gegeben hat. Der Telekommunikationskonzern investiert laut einem Pressesprecher 250.000 Euro in eine sogenannte Segmentierung, bei der die Anzahl der Anschlüsse, die über einen Glasfaserknoten versorgt werden, deutlich verringert wird. Das führe dazu, dass die Bandbreitenreserve für alle Kunden innerhalb dieses Segmentes steige. „Dies ist vor allem in Stoßzeiten von Vorteil, wenn gleichzeitig gestreamt, online gespielt, viel videotelefoniert und im Home-Office gearbeitet wird.“ Etwa 2000 Hausanschlüsse sollen davon profitieren.

Stadtwerke verlegen Stromleitung

Bei Gelegenheit dieser Baumaßnahmen verlegen die Stadtwerke Waiblingen in der Klinglestalstraße gleich noch eine 10kV-Leitung bis zur Trafostation, was ohnehin geplant war. Beide Projekte stehen nicht in Zusammenhang mit dem künftigen Kreisverkehr. Die Bauarbeiten von Vodafone dauern nach Angaben der Abteilung Straßen und Brücken des Rathauses bis Mitte oder Ende Oktober dieses Jahres.

Die entwurfsmäßige Planung für den Kreisverkehr ist fast fertig. Baubürgermeister Dieter Schienmann hofft, dass sie noch im November oder Dezember im Ortschaftsrat vorgestellt werden kann. „Umfassende Abstimmungen“ mit der Straßenverkehrsbehörde seien erforderlich gewesen, derzeit wird an der Entwässerung gefeilt. Der Kreisverkehr muss im Vergleich zur bestehenden Kreuzung hinsichtlich seiner Lage verschoben werden. Um das Vorhaben umsetzen zu können, musste die Stadt private Grundstücksflächen erwerben. Ein „massiver“ Umbau der Einfahrt von der Ringstraße her wird notwendig.

Baubürgermeister: „Halten Kreuzung nach wie vor für bessere Lösung“

Grundsätzlich lässt sich der Kreisverkehr realisieren, so Schienmann, aber mit einigem Aufwand. „Wir halten nach wie vor an dieser Stelle eine Kreuzung für die bessere Lösung“, schildert er die Sicht der Verwaltung. Dem Wunsch des Ortschaftsrats gelte es freilich Respekt zu zollen, insofern habe die Verwaltung den Auftrag, einen Kreisverkehr zu planen, ausgeführt. Zum Selbstläufer ist der Kreisverkehr für Neustadt damit noch nicht geworden. Theoretisch können Gemeinderat und Ortschaftsrat sich nach einem Kostenvergleich mit einer Ampelkreuzung wieder umentscheiden.

Schon seit Jahren wird in Neustadt über einen Umbau der bestehenden Kreuzung diskutiert. Besonders morgens herrscht hier wegen des Berufsverkehrs und der Schülerströme, die zur Friedensschule und zur Bushaltestelle unterwegs sind und dabei die Straße überqueren müssen, ein hohes Verkehrsaufkommen. Ob ein Kreisel oder weitere Ampeln die Situation entschärfen können, darüber waren sich Ortschaftsrat und Stadtverwaltung uneins. Ein externes Verkehrsbüro hatte sich nach Analyse für die Ampellösung ausgesprochen. Dennoch folgte der Gemeinderat dem Wunsch des Ortschaftsrats und gab bei der Stadtverwaltung die Planung des Kreisverkehrs in Auftrag.

Auf dem Straßenabschnitt zwischen Stihl-Werken, Rewe, Schulzentrum und den Neustädter Ortsteilen verkehren täglich zwischen 14 300 bis 17 400 Fahrzeuge.