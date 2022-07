Waiblingen-Neustadt: Zwetschgenklopfer-Figur vor Rathaus am 7.7. abtransportiert

Wegen des geplanten Abrisses des Rathauses von Neustadt und dem Neubau des Pflegeheims muss die Skulptur des Zwetschgenklopfers für eine längere Zeit eingelagert werden. Die Firma Hambach Naturstein hat deshalb die Figur des Weinstädter Künstlers Fritz Nuss (1907 bis 1999) am Donnerstagvormittag, 7. Juli 2022, von dem Platz vor dem Rathaus Neustadt in eine Garage bei der Gemeindehalle gebracht.

Um 7 Uhr in der Früh ist die Firma Hambach Naturstein angerückt

Laut Firmeninhaber Bernd Hambach, der das Unternehmen in dritter Generation führt und selbst auch Mitglied des Ortschaftsrats von Neustadt ist, verlief alles planmäßig. Um 7 Uhr seien sie zu viert mit einem Wagen mit Kran gekommen, um die Skulptur mitzunehmen. „Das Ding ist schwer. Ich denke, das hat so ein Gewicht von 800 Kilo“, sagt Bernd Hambach. Für den eingesetzten Kran war dies jedoch kein Problem, da dieser 1,5 bis zwei Tonnen heben könne. Die Skulptur, berichtet der Firmenchef, habe erst mal aus ihrer Verankerung gelöst und dann verladen werden müssen. Zum Transport sei sie auf einer Palette befestigt worden.

Wie lange die Skulptur von Fritz Nuss in einer der Garagen bei der Gemeindehalle Neustadt eingelagert werden muss, hängt auch davon ab, was das Landesamt für Denkmalpflege vorhat. Dieses will den Vorplatz vor dem Rathaus nach Spuren aus der Vergangenheit untersuchen – und bis dies nicht abgeschlossen ist, kann auch der Abriss nicht beginnen. Damit könnte sich auch der Neubau des Pflegeheims verschieben, der eigentlich im Sommer 2023 starten sollte und in dem die Ortschaftsverwaltung auch ihre neuen Räume bekommen soll. Im Augenblick ist sie übergangsweise im ersten Stock des Gebäudes in der Neustadter Hauptstraße 89 untergebracht.

Figur steht seit 1969 vor dem Rathaus von Neustadt

So oder so müssen die Einwohner von Neustadt eine längere Zeit ohne die Bronze-Skulptur des Zwetschgenklopfers auskommen, die seit 1969 vor dem Rathaus stand. Die Figur trägt den Spitznamen der Bürger von Neustadt, der daher rühren soll, dass die dortigen Bauern einst bei schlechter Ernte ihre noch unreifen Zwetschgen so lange geklopft haben sollen, bis sie genießbar waren.