Waiblingen-Nord/Korb: B14-Brücke wird komplett neu gebaut

Die ersten Schilder weisen auf eine Baustelle an der B14-Auffahrt Waiblingen-Nord/Korb hin. In den nächsten Wochen lässt das Regierungspräsidium Stuttgart hier die Tiefengründung des Brückenbauwerks untersuchen. Zunächst sind „nur“ Radfahrer und Fußgänger von Einschränkungen betroffen. Das wird sich aber noch ändern, denn in den nächsten Jahren soll die Doppelbrücke über die Kreisstraße komplett ersetzt werden.

Am Montag, 17. April 2023, beginnen erweiterte Untersuchungen am Bauwerk. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 12. Mai 2023. Im Fokus stehen die Widerlager beziehungsweise deren Gründung im Boden. Widerlager sind sozusagen der Übergang von der Brücke ins Erdreich und leiten die Druckkräfte vom Bauwerk in den Baugrund ab.

Offenbar bestehen in dem betreffenden Bereich schlechte Baugrundverhältnisse, weswegen es im Lauf der Jahre zu ausgeprägten Setzungen und Verkippungen gekommen ist. Die Brücken sollen laut Ankündigung des Regierungspräsidiums durch einen Neubau komplett ausgetauscht werden – allerdings nicht sofort. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Zeitraum von 2024 bis 2026 stattfinden.

Untersuchungen sind wichtig für den Neubau

Die Unterführung der K 1858 besteht aus zwei Teilbauwerken aus dem Jahr 1975. Bei den Untersuchen jetzt wird die Tiefgründung aus dem Jahr 1991 an drei Stellen nacheinander freigelegt und begutachtet. Die Untersuchungen sollen Aufschluss über den Zustand der Tiefgründung geben und sind für die weiteren Planungen relevant. Aufgrund der geologischen und statischen Vorgaben können die Untersuchungen und damit verbundenen Vor- sowie Nacharbeiten nur nacheinander mit Unterbrechungen ausgeführt werden, teilt das Regierungspräsidium mit.

Der Fuß- und Radweg wird gesperrt

Die aktuell anstehenden Arbeiten haben keinen Einfluss auf den motorisierten Verkehr auf der Kreisstraße K 1858 zwischen Korb und Waiblingen. Aber: Der parallel zur Straße verlaufende Rad- und Fußweg muss aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt werden, solange die Arbeiten andauern.

Eine entsprechende ausgeschilderte Umleitung erfolgt, so die Ankündigung des Regierungspräsidiums, von Waiblingen aus über die Korber Straße (parallel verlaufender Fuß-/Radweg) über die Überquerung B 14 zum Feldweg in Richtung Kleinheppacher Weg und Südstraße beziehungsweise Waiblinger Straße in Korb. Von Korb ausgehend erfolgt die Umleitungsstrecke analog in gegengesetzter Richtung.

B14 bleibt während des Baus vierspurig

Derzeit befindet sich das Projekt „Ersatzneubau“ der B14-Doppelbrücke in der Entwurfsplanung. In dieser Phase entsteht laut RP der Bauwerksentwurf, der die Grundlage für die Ausschreibung sowie für die Genehmigungen schafft. Parallel werden Erkundungen im Hinblick auf Versorgungs- und Entwässerungsleitungen durchgeführt sowie Naturschutz- und Artenschutzbelange geklärt. Der Bund investiert mit der Gesamtmaßnahme rund 7,1 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Für die Bauphase gelten folgende Rahmenbedingungen: Wegen des hohen Verkehrsaufkommens sollen die vier Fahrspuren der B14 immer erhalten bleiben. Abbruch und Neubau der jeweiligen Teilbauwerke erfolgt im vollen Verkehr. In der ersten Bauphase läuft der Verkehr auf dem östlichen Bauwerk, in der zweiten Bauphase auf dem westlichen Bauwerk.

Die Kreisstraße K 1858 darunter soll „so selten wie möglich“ von Vollsperrungen betroffen sein. Was umgekehrt auch bedeutet: Sie wird, wenn nötig, voll gesperrt.