Waiblingen: Parken von E-Scootern beschränkt - was Nutzer an den Rollern mögen

An den E-Scootern scheiden sich wohl überall, wo es sie gibt, die Geister. Auch in Waiblingen, wie eine kleine Umfrage nahelegt. Die Stadt und das Scooter-Unternehmen Lime haben indes die Regeln verschärft, um wildes Parken einzudämmen.

Laut dem Leiter der Abteilung für Umwelt der Stadt, Klaus Läpple, hat es zuletzt weniger Beschwerden gegeben. Das sei die Folge aus weiteren Maßnahmen, die die Stadt sowie das Unternehmen Lime umgesetzt haben: Beispielsweise gibt es mehr vorgegebene Parkzonen für die E-Scooter, die den Nutzern in der App der Firma Lime angezeigt werden. Gleichzeitig wurden weitere „No Parking Areas“ definiert, wo die Roller nicht abgestellt werden dürfen.

Zudem wird das Abstellen außerhalb der Service-Zone „um ein Mehrfaches teurer“, so Läpple. Bis zu 50 Euro können den Kunden dafür nun in Rechnung gestellt werden. Außerdem werden die Nutzer von der App aufgefordert, ein Bild des abgestellten E-Rollers zu machen. So kann das korrekte Abstellen überprüft werden.

Kommt es trotzdem zu Problemen mit falsch abgestellten Scootern, soll das laut dem Abteilungsleiter Umwelt nun schneller korrigiert werden. Denn es wurden zusätzliche Logistik-Partner herangezogen, um für ein „zielgerichteteres Einsammeln und Aufstellen der Roller“ zu sorgen.

Weitere Maßnahmen seien eine schnellere Bearbeitung aufkommender Beschwerden sowie eine Kampagne von Lime über korrektes Abstellen der Elektroroller.

Testphase der E-Scooter in Waiblingen endet bald

Ob das alles reicht, wird sich zeigen. In Waiblingen befinden sich die Lime-Scooter noch in der Testphase. Diese läuft noch bis Ende Oktober. Nach einer Auswertung der Erfahrungen soll dann der Gemeinderat entscheiden, ob und wie es mit dem Leihangebot weitergeht.

Was Waiblinger an den Rollern mögen - und was nicht

Was halten Bürger davon? Wir haben in der Innenstadt einige Passanten befragt. Der Waiblinger Siegfried Bartels hat bis jetzt „noch nie einen Roller benutzt“. Er sei lieber zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. Beispielsweise beim Transport der Einkäufe seien die E-Roller „auch viel zu unsicher“. Der 73-Jährige gehe immer mit einem Einkaufstrolley in die Stadt und da stelle sich ihm schon die Frage, wie er diesen auf dem E-Scooter transportieren solle. Somit könne der Roller „keinesfalls eine Alternative zum Busfahren“ für ihn sein.

Außerdem sehe er ein Problem in dem Verhalten der Scooter-Kunden: „Die Roller werden überall benutzt.“ Ob auf dem Gehweg, der Straße oder zwischen Parkplätzen hindurch - an „jeder Ecke“ fahre jemand mit einem E-Scooter vorbei, „ohne auf den Verkehr oder die Menschen“ zu achten, so Bartels’ Kritik. Umgeschmissene Roller seien „kreuz und quer“ verteilt, was den Waiblinger „etwas nervt“. Bartels vermutet, dass die Scooter mehr den „Spaßfaktor der jüngeren Generation“ bedienen. Öfter beobachte er, „dass zwei oder gelegentlich auch drei Personen auf einem Roller fahren“.

Im Gegensatz zu Siegfried Bartels findet die Waiblingerin Lina Spiegelhalter die Elektroroller „ziemlich klasse“. Zu Beginn sei sie überrascht gewesen, wie schnell die Scooter in Waiblingen verbreitet waren, erkannte aber auch schnell den Vorteil darin. Die 20-Jährige nutzt den E-Roller vor allem dann, wenn sie abends auf dem Heimweg ist. Dank des E-Scooters sei sie schneller zu Hause und in Bewegung. Dadurch fühle es sich so an, als wäre „die Gefahr einer potenziellen Belästigung“ geringer. Sie habe dadurch „weniger Angst“ auf ihrem Weg. „Es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit“, so Spiegelhalter.

Außerdem seien die Roller „zuverlässiger“ als der ÖPNV. Denn die E-Scooter könne man flexibel nutzen und dank der Akkuanzeige in der App sehen, wie weit man damit fahren könne. „Man kommt für einen ähnlichen Preis bis zur Haustür.“

Selina Laux sieht in den E-Scootern „eine Alternative zu den selten fahrenden Nachtbussen“. „Wenn unter der Woche abends kein Bus mehr fährt, nehme ich einen der Roller.“ Sie meint, viele Leute würden die E-Roller dort nutzen, wo es keinen regulären Busbetrieb gebe.

Waiblingerin: "Sicheres Nach-Hause-Kommen in der Nacht“

Die Waiblingerin versteht den Unmut über die „im Weg stehenden Roller“, empfindet aber den „Nutzen“ als wichtiger. Wie Lina Spiegelhalter sieht auch sie einen Vorteil im „sicheren Nach-Hause-Kommen in der Nacht“. Sie wünsche sich deshalb auch „mehr Roller am Waiblinger Bahnhof“.

Martin Berg steht dem Konzept der Elektroroller „skeptisch“ gegenüber. Ursprünglich seien die E-Roller „ein Versuch, etwas für das Klima zu tun“, gewesen. Der 59-Jährige erkennt allerdings „keinen positiven Effekt für das Klima“ und stellt somit das Konzept infrage. Bevor er einen Roller benutzt, würde er sich „eher ein E-Bike anschaffen“. Eine Fahrt mit dem E-Scooter sei „zu teuer“, die Strecke könne er auch anders zurücklegen. Der Korber hält die elektrischen Tretroller für eine „Modeerscheinung“, die Zahl werde irgendwann wieder abnehmen, glaubt er. Generell sehe er „keine Vorteile“ in der Nutzung eines E-Scooters. Und findet es „nicht gut, dass sie überall dort stehen, wo sie nicht hingehören“.