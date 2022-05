Waiblingen plant neue Gräber für Muslime auf städtischem Friedhof

Die Nachfrage nach muslimischen Grabfeldern steigt in Waiblingen weiter an. Waren Anfang April 2021 auf dem Friedhof in Neustadt nur 15 muslimische Grabfelder belegt, sind es nun schon 20, wie die Stadtverwaltung mitteilt. In den Jahren 2012 bis 2018 seien lediglich acht muslimische Bestattungen zu verzeichnen gewesen – in den Jahren 2020 und 2021 seien es dann bereits zwölf gewesen. „Wenn es bei dieser Nachfrage bleibt, reichen die Kapazitäten in diesem Grabfeld noch für circa vier Jahre.“

Wegen Corona wurde eine Bestattung im Ausland komplizierter

Dieser Trend könnte teilweise auch mit Corona zusammenhängen. Der Wunsch, im Land der eigenen Vorfahren nach muslimischer Tradition begraben zu werden, war wegen der Pandemie viel schwerer zu verwirklichen. Auch eine Rolle spielt natürlich der Umstand, dass eine zunehmende Zahl von Eltern möchte, dass die Kinder später einmal ihr Grab leicht besuchen können – und dafür zum Beispiel nicht extra in die Türkei fliegen müssen. Dazu kommt, dass Vereine und Institutionen teilweise auch bewusst auf die Kommunen zugehen und darum bitten, muslimische Grabfelder auf deutschen Friedhöfen zu ermöglichen.

Türkischer Verein setzte sich für muslimische Grabfelder in Fellbach ein

So wird es etwa auf dem Kleinfeldfriedhof in Fellbach ein islamisches Grabfeld geben. Der Gemeinderat der Stadt hatte dem Ende 2021 einstimmig zugestimmt. Grundsätzlich, so die Pressemitteilung der Stadt Fellbach, könnten die Anforderungen an eine muslimische Bestattung auf dem Kleinfeldfriedhof erfüllt werden. 45 Grabstätten stehen dort nun bereit – und alles ging auf einen Wunsch des örtlichen Türkischen Vereins zurück.

Derzeit gibt es nur ein muslimisches Grabfeld in Waiblingen

In Waiblingen gab es in den vergangenen zwölf Monaten laut der Verwaltung keine Kontaktaufnahme durch die Ditib oder einen anderen Verein, bei der um die Schaffung weiterer Grabfelder gebeten worden wäre. Im Moment gibt es nur ein muslimisches Grabfeld für Waiblingen, nämlich auf dem Friedhof in Neustadt. Dort sind laut der Stadt momentan 26 Gräber angelegt – und davon sind wie gesagt 20 belegt. „Der Platz des Grabfeldes reicht für weitere elf Gräber, die noch angelegt werden können“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Muslime werden traditionell ohne Sarg in einem Leinentuch innerhalb von 24 Stunden beerdigt. Das Gesicht der Verstorbenen sollte bei der Bestattung nach Mekka ausgerichtet sein – also jener Stadt in Saudi-Arabien, in der die Kaaba steht. Dabei handelt es sich um das wichtigste Heiligtum im Islam. In Waiblingen ist eine Bestattung ohne Sarg aber weiter nicht möglich. „Bisher wurde stets im Sarg bestattet. Die Grabgebühren unterscheiden sich nicht von den anderen Erdgräbern auf den Waiblinger Friedhöfen“, erläutert die Verwaltung.

Von Beisetzungen Waiblinger Bürger im Ausland erfährt die Friedhofsverwaltung nichts

Sollte die Anzahl muslimischer Bestattungen weiter steigen, so bedeutet es aus Sicht der Stadt, dass die Akzeptanz, sich am Wohnort bestatten zu lassen, in der muslimischen Bevölkerung weiter steigt. Natürlich gibt es auch Muslime aus Waiblingen, die weiterhin eine Bestattung im Ausland wünschen, etwa in der Türkei. Wie das genau läuft und welche Formalitäten hier von den Bürgern beachtet werden müssen, dazu kann die Stadt nichts sagen. „Bei der Friedhofsverwaltung der Stadt Waiblingen werden nur Sterbefälle bearbeitet, für die eine Beisetzung in Waiblingen erwünscht wird“, stellt die Stadt klar. Von Beisetzungen, die außerhalb Waiblingens erfolgen, erlange die Friedhofsverwaltung keine Kenntnis. „Es fallen somit auch keine Gebühren an.“ Sterbefälle seien grundsätzlich beim Standesamt zu melden. „Dies erfolgt in den meisten Fällen über ein beauftragtes Bestattungsinstitut.“

Kadri Yayla, Vorstandsmitglied bei Ditib Waiblingen, bestätigt auf Nachfrage, dass Bestattungen im Ausland seit Ausbruch der Corona-Pandemie noch aufwendiger geworden sind. Dazu kommen die Kosten, die auch nicht unerheblich sind, wie er am Beispiel von islamischen Bestattungen in der Türkei festmacht. „Mit um die 3000 Euro muss man rechnen.“ In dieser Zahl sind immerhin die Ausgaben für das Flugticket und den Transport inbegriffen.

Kadri Yayla von Ditib Waiblingen: Die Leute wollen zunehmend bleiben

Der Hauptgrund, warum die Zahl der islamischen Bestattungen hierzulande steigt, liegt für Kadri Yayla aber darin, dass immer mehr türkischstämmige Muslime bewusst in Deutschland beerdigt werden wollen – weil es eben das Land ist, in dem ihre Kinder und Enkel leben und bleiben wollen. „Vor 20 Jahren hat man noch gesagt: Zu 40, 50 Prozent gehen die sowieso zurück“, sagt Kadri Yayla. Jetzt aber sagten immer mehr, dass sie in Deutschland bleiben wollen. „In fünf, zehn Jahren wird sich das Blatt noch mehr wenden.“