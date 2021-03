Mehrere Polizeiautos mit Blaulicht haben am Montag (08.03.) in Waiblingen für Aufsehen gesorgt. Gegen 15.45 Uhr gab es in der Bahnhofstraße auf Höhe des Döner-Lokals "Pasa Kebap" einen Einsatz mit mehreren Streifenwagen.

Auf Nachfrage teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen am Dienstagmorgen mit, dass ein Anwohner der Bahnhofstraße zunächst seinen Vermieter und andere Hausmitbewohner bedrohte, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde.

Der Mann weigerte sich