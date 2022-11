Waiblingen "prüft" Zeltunterkunft und Wohnheim-Bau für Geflüchtete

Woche für Woche kommen mehr Geflüchtete in Waiblingen an, besonders infolge Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Inzwischen leben in Waiblingen 1819 Geflüchtete, von denen 679 – also etwas mehr als ein Drittel – die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzen. Mit der Belegung von Sporthallen ist es deshalb nicht getan. Stattdessen stellt die Stadt Waiblingen weiter Überlegungen an für die Errichtung einer Zeltstadt sowie den Bau eines Übergangswohnheims im Gewerbegebiet Ameisenbühl.

In den städtischen Hallen in Neustadt und Hohenacker leben die Menschen dicht an dicht, mit nur einem Mindestmaß an Privatsphäre. Die Hallen sollen deshalb nur als Notunterbringung dienen, bis eine mittel- oder besser langfristige Unterkunft für die Geflüchteten zur Verfügung steht. Anders verhält es sich mit den unlängst angeschafften Mobilheimen, in denen Familien längerfristig Unterkunft finden können. Nach wie vor mietet die Stadt auch privaten Wohnraum zur Unterbringung an.

Kultur und sport sind eingeschränkt

Ob die zur Verfügung stehenden Kapazitäten ausreichen werden, ist laut dem Ersten Bürgermeister Ian Schölzel aktuell nicht absehbar – denn niemand vermag die weiteren politischen Entwicklungen und die daraus resultierenden Fluchtbewegungen vorherzusagen. „Wir sind aber aufgrund der bisherigen Erfahrungen gut beraten, weitere Kapazitäten zu schaffen. Im Übrigen auch deshalb, um die Hallen wieder anderweitig nutzen zu können.“

Denn dadurch, dass Hallen als Notunterkünfte belegt werden, müssten andererseits kulturelle und sportliche Aktivitäten verlegt oder gar eingestellt werden. Um die Nutzung der Hallen für solche Zwecke wieder zu ermöglichen, zieht die Stadt Waiblingen die Errichtung einer Zeltunterkunft in Betracht. Derzeit würden verschiedene Angebote und mögliche Standorte geprüft.

Im Ameisenbühl plant die städtische Wohnungsbaugesellschaft, auf einem Grundstück an der Max-Eyth-Straße ein modular aufgebautes Gebäude zu errichten, das laut Ian Schölzel der dauerhaften Unterbringung geflüchteter „oder in anderer Weise in Not geratener“ Menschen dient.