Waiblingen: "Randale" bei Rockcity Neustadt - Kinderlieder auch für Erwachsene

Nase voll von „Ich bin ein Einhorn“, Prinzessin Elsas „Ich lass' los“ und anderen nervigen Kinderliedern? Der Verein Rockcity Neustadt macht seinem Namen alle Ehre – auch jetzt, da ein Großteil der Mitglieder im Erwachsenenalter und in der Familienphase angekommen ist. Präsentiert wird die Kinderrockband „Randale“ aus Bielefeld.

Seit den Gründungstagen 2004 sind sich die Kinderrockband Randale einer Rezeptur treu geblieben: Man nehme für das Klanggerüst Rock’n’Roll in all seinen Facetten von Punk, über Indie, Ska und Country bis Metal und vermenge das mit kindgerechten Texten, die mitzusingen Erwachsenen nicht peinlich ist.

Zahnputz-Hymne "Immer schön die Zähne putzen"

Die Randale-Herren lieben es, alte wie neue Songs live zu präsentieren. 100 Auftritte in einem Jahr sind keine Seltenheit - von Hamburg bis Ulm, von Köln bis Berlin. Sie treten in Kindertagesstätten ebenso auf wie bei Stadtfesten oder dem großen Metal-Festival „Summer Breeze“. Sie haben bei Theaterstücken mitgewirkt, den WDR-Kinderliedwettbewerb gewonnen und fleißig Videos gedreht, die im „Kika“ oder auf den üblichen Online-Portalen laufen. Sie haben Figuren wie den Hardrockhasen Harald oder Punkpanda Peter erfunden – aber auch den singenden Biber, dessen Kariesprophylaxe-Hymne „Immer schön die Zähne putzen“ seit Jahren in den Badezimmern der Republik die Kinder animiert.

Und genau diese Band hat Rockcity Neustadt für ein Konzert für den Nachwuchs, die Eltern und alle anderen Musikerziehungsberechtigten engagiert. Das Konzert beginnt – natürlich familiengerecht – am Sonntag, 2. Oktober 2022, um 14.30 Uhr in der Gemeindehalle Neustadt. Einlass um 13.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro pro Person; unter drei Jahre Eintritt frei. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Taube in Waiblingen, der Söhrenberg-Apotheke in Neustadt, in der Burg-Apotheke Hohenacker, beim Hofladen Gnamm in Hohenacker und bei Schreibwaren Koch in Schwaikheim.