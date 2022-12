Waiblingen: Remspark-Apotheke ist Geschichte - Ursula Pfeifer hofft auf Rückkehr

„Ich kann immer noch nicht glauben, dass es vorbei ist.“ Nach 25 Jahren im Remspark hat Ursula Pfeifer am Dienstagnachmittag (27.12.) die Schlüssel für ihre Apotheke zurückgegeben. „Schweren Herzens“, wie sie sagt. Ihr Mietvertrag war im Sommer gekündigt worden. Eine Rückkehr ins Waiblinger Einkaufszentrum unter dem neuen Eigentümer Kaufland kann Pfeifer sich vorstellen - doch ob es dazu kommt, ist fraglich. Das zur Schwarz-Gruppe gehörende Unternehmen aus Neckarsulm will „den Remspark gemeinsam mit attraktiven Fachmärkten, Händlern und Dienstleistern neu aufstellen“. Für Ursula Pfeifer und ihre Mitarbeiter geht es vorerst an anderer Stelle weiter.

Die Apothekerin sagt, sie habe sich zusammen mit ihrem Sohn Patrick Pfeifer, dem Inhaber der Central-Apotheke in Waiblingen, lange um eine Zukunft im Remspark bemüht. Ihr Ziel sei gewesen, dass ihr Sohn die Remspark-Apotheke übernimmt und sie dann dort weiterarbeitet. Schon vor eineinhalb Jahren seien sie sich mit dem damaligen Center-Eigentümer einig gewesen, ein Mietvertrag habe ihrem Sohn bereits zur Prüfung vorgelegen. Weil es zwischenzeitlich neue Ansprechpartner gegeben habe, habe sich das aber alles hingezogen. Dennoch: „Für uns war alles unter Dach und Fach“, so Ursula Pfeifer.

Doch das „Hin und Her“ setzte sich fort, richtige Ansprechpartner habe es nicht gegeben, dafür offene Fragen. Eine „ganz komische Geschichte“, so Ursula Pfeifer. Statt der ersehnten Vertragsverlängerung sei ihr im Sommer schließlich gekündigt worden. In den letzten Wochen hat sie ihre Apotheke leer geräumt, das Mobiliar ausgebaut.

Seit kurzem gehört der Remspark dem Unternehmen Kaufland, das dort anstelle des früheren Real-Markts eine Filiale eröffnen will. Zuvor war die Immobilie zwei Jahre lang Eigentum der Sistema Capital Partners Group (SCP), hinter der russische Milliardäre standen. Kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar übertrugen sie ihre Anteile Medienberichten zufolge an die langjährige Geschäftsführerin und Gründerin Marjorie Brabet-Friel, eine Französin. Vermieterin der Remspark-Geschäfte war SCP Retail Investments in Luxemburg.

Pfeifer: "Wir hängen immer noch am Remspark"

Ende November wurde bekannt, dass Kaufland das ganze Einkaufszentrum erworben hat. Diese Nachricht hatte bei Remspark-Mietern und der Stadt für Optimismus gesorgt. Frühere Mieter wie Bäcker Hermann Schöllkopf und Friseur Oliver Scholz sagten, sie könnten sich eine Rückkehr ins Center vorstellen. Auch Apothekerin Ursula Pfeifer wäre bereit. „Wir hängen immer noch am Remspark“, sagt sie. Auch wenn es dann ein kompletter Neuanfang wäre, mit neuer Einrichtung, nachdem die bisherige Apotheke ja bereits ausgeräumt ist.

Ein neuer Vertrag für sie wäre in ihren Augen „fair“, so die Apothekerin, nach den mündlichen Zusagen durch den vorherigen Eigentümer. Sie habe noch Hoffnung, sagt Ursula Pfeifer. Allerdings hat sie von „Gerüchten“ gehört, wonach Kaufland sich bereits mit einem anderen Apotheker - nicht aus Waiblingen und der Region - geeinigt haben soll.

Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Von Kaufland als Eigentümer des Einkaufszentrums heißt es auf Anfrage unserer Redaktion, auch zum Thema Apotheke, lediglich: „Kaufland möchte den Remspark gemeinsam mit attraktiven Fachmärkten, Händlern und Dienstleistern neu aufstellen und erfolgreich weiterbetreiben. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir darüber hinaus noch keine Angaben machen können.“ Zu den Bauarbeiten im Remspark teilt Kaufland mit: „Am ehemaligen Real-Standort in Waiblingen laufen weiterhin Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Diese werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Geplant ist die Neueröffnung im Verlauf des Jahres 2023.“

Ursula Pfeifer wird nun erst einmal in der Central-Apotheke ihres Sohnes mitarbeiten. Auch ihr Remspark-Team ist hier untergekommen. Das war ihr sehr wichtig. Und eventuell gründet Ursula Pfeifer auch eine neue Apotheke in der Stadt, wenn sie geeignete Räume findet. Das, so die fünffache Mutter, sei aber „ein komischer Gedanke für mich, nach 25 Jahren im Remspark - die Apotheke dort war wie mein sechstes Kind“.