Nachdem Omikron für mildere Infektionen sorgt und im Einzelhandel gerade 3G weggefallen ist, fordern auch die Gastronomen im Land Lockerungen. Lorenzo Parrotta von der Brasserie Sonne in Waiblingen hat zwar seit dem Ende der Sperrstunde und von 2G-plus wieder etwas mehr Gäste – doch an die Umsätze der Zeiten vor Corona kommt er längst nicht heran. „Die Lage könnte lockerer werden“, findet der Inhaber der Bar in der Kurzen Straße 36.

