Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 21.45 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter das hintere rechte Fenster eines VW Touran, der auf dem Parkplatz Stauferpark in der Winnender Straße abgestellt war, eingeschlagen.

Anschließend entwendete der Täter laut Polizeibericht einen schwarzen Rucksack samt Laptop aus dem Auto. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/ 950422 entgegen.