Waiblingen: Schwarzfahrer schubst Bahn-Personal - und entgeht der Haft nur knapp

Ein Mann, Ende 20, wird in der S-Bahn nach Stuttgart ohne Fahrschein erwischt und versucht zwei Mal, den Kontrolleuren zu entkommen – sie halten ihn fest. Eineinhalb Jahre später steht er wegen versuchter räuberischer Erpressung vor dem Amtsgericht Waiblingen.

Bei „räuberischer Erpressung“ handelt es sich – laienhaft ausgedrückt –, um eine Erpressungstat, bei der Gewalt ausgeübt oder angedroht wird. Im Strafgesetzbuch heißt es: „Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben begangen, so ist der Täter gleich einem Räuber zu bestrafen.“ Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vor - in minder schweren Fällen von sechs Monaten - bis zu fünf Jahren.

August 2021, 22.30 Uhr: Kontrolle in S-Bahn nach Stuttgart

Mit einer Anklage der versuchten räuberischen Erpressung hatte sich im Fall des Schwarzfahrers das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Steffen Kärcher zu befassen. Auf der Anklagebank saß ein 29-jähriger staatenloser Mann. Er war bereits im August 2021 gegen 22.30 Uhr in der S-Bahn Richtung Stuttgart in eine Fahrscheinkontrolle geraten. Da er keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde er von dem Kontrolleur und dem begleitenden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgefordert, sich auszuweisen.

Der ertappte Schwarzfahrer legte zwar seinen von den deutschen Behörden ausgestellten Ausweis vor, verdeckte aber die Namenszeile und die Angaben zu seiner Person zunächst mit den Fingern. Als der Kontrolleur ihn aufforderte, ihm den Ausweis auszuhändigen, damit er die Daten abschreiben könne, übergab er ihm das Dokument, zog es dann aber wieder weg – um Zeit zu gewinnen, damit er in Fellbach unkontrolliert aussteigen könnte, so der Vorwurf in der Anklageschrift.

Als der Zug dort im Bahnhof ankam, sprang der 29-Jährige von seinem Sitz auf, drückte den Kontrolleur zur Seite und wollte an diesem vorbei auf den Bahnsteig ins Freie flüchten. Dem Sicherheitsmitarbeiter gelang es jedoch, den Weg zu blockieren und den Mann zurückzudrängen. Daraufhin drückten ihn die beiden gemeinsam in seinen Sitz zurück.

Station Sommerrain: Zweiter Fluchtversuch

Als der Zug in die Station Sommerrain einfuhr, wiederholte sich das Spiel: der Angeklagte versuchte, über die Sitzlehne zu springen und zu flüchten. In einem gemeinsamen Kraftakt wurde er zurückgedrückt. Nach diesen beiden Versuchen gab der Mann auf. An der Station Nürnberger Straße wartete dann schon die Bundespolizei und nahm den Schwarzfahrer in Empfang. Die Schilderungen der Anklageschrift wurden durch die Zeugenaussagen des Sicherheitsmitarbeiters und des Beamten der Bundespolizei vervollständigt wurde, der die Videoaufzeichnung des Vorfalls ausgewertet hatte.

Angeklagter gesteht

Sein Mandant, erklärte Pflichtverteidiger Rechtsanwalt Marko Becker, räume die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein, er bedaure den Vorfall und bitte dafür um Entschuldigung. Der Mann sei 1994 in Gaza in Palästina geboren. Er habe drei Schwestern und sechs Brüder. Nach dem Besuch der Schule und nachdem er die Hochschulreife erlangt hatte, erwarb er den Führerschein und arbeitete als Busfahrer. Von 2014 bis 2016 sei er dann in Haft gewesen, weil er mit dem in Gaza herrschenden Hamas-Regime nicht zusammenarbeiten wollte. Ab 2018 arbeitete er als Taxifahrer. 2021 habe er beschlossen, seine Heimat zu verlassen und sei über Ägypten, die Türkei, Albanien, Kosovo, Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland eingereist, wo bereits einer seiner Brüder lebe.

Sein Mandant halte sich in Deutschland mit einer „Aufenthaltsgestattung“ auf. Er sei ledig, kinderlos, habe keine Probleme mit Alkohol oder Drogen, keine Schulden. Er verfüge über eine eigene Wohnung und einen festen Arbeitsplatz. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, das Widerspruchsverfahren sei noch nicht abgeschlossen.

Bereits eine Eintragung wegen Schwarzfahrens - und zwei wegen Diebstahls

Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, warum er ohne Fahrschein die S-Bahn benutzt habe, antwortete der Angeklagte über den vom Gericht bestellten Dolmetscher, er habe kein Geld gehabt und wollte nach Stuttgart. Weniger schön sei das von dem Angeklagten gezeichnete Bild, merkte Richter Kärcher an, wenn man berücksichtige, dass dieser in der kurzen Zeit, in der er sich in Deutschland aufhalte, auf seinem Konto im Bundeszentralregister bereits drei Vorstrafen angesammelt habe: wegen Schwarzfahrens im ICE Stuttgart-Mannheim und zwei Mal wegen Diebstahls.

Einig waren sich Richter, Staatsanwältin und Verteidiger darin, dass es sich im vorliegenden Fall lediglich um eine minder schwere räuberische Erpressung handle. Der Preis, um den sich der Angeklagte durch seine Tat drücken wollte, sei nicht allzu hoch gewesen. Zudem sei es letztendlich beim Versuch geblieben. Wohl sei er, gab die Staatsanwältin zu bedenken, bei seinen Versuchen zu flüchten, mit einem „hohen Maß an Brutalität“ vorgegangen, aber er habe weder geschlagen noch getreten, sondern lediglich versucht, sich durch Drücken und Schieben den Weg frei zu machen. Eine Verletzungsabsicht habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Unter Berücksichtigung der für und gegen den Angeklagten sprechenden Argumente verhängte das Gericht eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten. In die Strafe mit eingeschlossen ist die letzte Verurteilung wegen Diebstahls. Bei der vorliegenden, bedenklichen Häufung an Straftaten sei eine Freiheitsstrafe als letzter Warnschuss unumgänglich, da der Verurteilte anscheinend nicht bereit sei, sich an die Regeln zu halten, so Richter Kärcher. Da er aber über eine Wohnung und einen Arbeitsplatz verfüge, könne man davon ausgehen, dass er sich bemühe, auf den richtigen Weg zu kommen. Somit sei es möglich, die Strafe gegen Zahlung einer Geldbuße von 500 Euro an die Staatskasse auf zwei Jahre zur Bewährung auszusetzen.

Für diese Zeit werde der Angeklagte der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt, dessen Aufgabe darin bestehe, ihn bei der Integration zu unterstützen, aber auch zu beaufsichtigen.