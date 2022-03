Blau und Gelb: Die Flagge der Ukraine geht um die Welt. Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine werden weltweit Gebäude und Monumente abends in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet.

Als äußeres Zeichen der Solidarität

{element}

Auch Waiblingen hat sich daran beteiligt und das Rathaus am Montagabend in Blau und Gelb angestrahlt. „Als äußeres Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und deren Angehörigen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung