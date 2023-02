Waiblingen: Spielmobil hält heute in Hegnach und in der Rinnenäcker-Siedlung

Das Spiel- und Spaßmobil der Abteilung Kinder- und Jugendförderung der Stadt Waiblingen hält am Dienstag, 14. Februar, von 15 bis 18 Uhr am Standort Rinnenäcker. Ein weiteres Spiel- und Spaßmobil wird ebenfalls von 15 bis 18 Uhr, in Hegnach für Interessierte bereitstehen. Das Angebot soll Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren die Möglichkeit geben, „unbeschwert ohne Leistungsdruck zu spielen“, so die Stadt Waiblingen.

Pädagogische Fachkräfte betreuen die Kinder beim Spielen und Basteln

Die zwei Busse haben Bastel- und Spielmaterial im Gepäck und sind von Montag bis Donnerstag in Waiblingen unterwegs. Begleitet wird das Angebot durch pädagogische Fachkräfte. „Kinder erleben eine entspannte Alternative zu den fest vorgegebenen Strukturen der Schule, in denen sie sich frei und individuell entfalten können“, schreibt die Stadt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen unter www.waiblingen.de.