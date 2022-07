Waiblingen: Sporthalle beim Salier-Schulzentrum wird zum Kulturdenkmal

Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart hat die Sporthalle 2 beim Salier-Schulzentrum auf der Korber Höhe in Waiblingen in die Denkmalliste aufgenommen. Das teilt das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung mit. Mit der Sporthalle sei nun ein „weiteres Werk des international renommierten Architekten“ Günter Behnisch in die Liste aufgenommen worden.

Günter Behnisch lebte von 1922 bis 2010 und hat zahlreiche Objekte entworfen, dazu zählen unter anderem: die Münchener Olympiabauten für die Spiele 1972, das Hysolargebäude auf dem Unicampus Stuttgart-Vaihingen oder etwa das Verwaltungsgebäude der Norddeutschen Landesbank in Hannover.

Behnisch-Bauten auch in der Umgebung

Der Architekt hat der Mitteilung zufolge auch in Baden-Württemberg eine Vielzahl von Bauten entworfen. Im Bereich des Schul- und Hochschulbaus sei sein Büro „Behnisch und Partner“ führend gewesen: Die Vogelsangschule in Stuttgart, das Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen, das Hohenstaufen-Gymnasium in Göppingen oder das gewerbliche Bildungszentrum Balthasar-Neumann-Schulen in Bruchsal seien bereits als Kulturdenkmale gelistet. Ebenso der Kindergarten „Oase“ in Stuttgart-Neugereut oder die staatlichen Ingenieurschulen in Aalen und Ulm.

In Waiblingen kommt nun ein weiteres Kulturdenkmal hinzu: die Sporthalle 2 auf der Korber Höhe. Sie darf laut Pressemitteilung als ein „Paradebeispiel für Behnischs ‘Bauen für eine offene Gesellschaft’ gelten.“ Nach einem Wettbewerb im Jahr 1970 fertiggestellt, könne die Halle als gelungenes Exempel für die Sporthallenentwürfe des Architekten jener Jahre bezeichnet werden.

Besonders hervorgehoben wird die Einbindung in die umgebende Landschaft, die durch ein teilweises „Eingraben“ der Halle erreicht würde.

Halle sei „typisch“ für den Architekten

Darüber hinaus besteche der Bau mit dem Glaskörper durch Offenheit. Eine weitere Komponente sei die Farblichkeit: „Wird der Bau betreten, fällt zuerst die fröhliche Farbigkeit ins Auge – das helle Gelb lässt die mächtigen Stahlträger leicht erscheinen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Alle wichtigen Elemente, die typisch für die Bauten Behnischs sind, finden sich hier beispielhaft vereint“, sagte Landeskonservator Martin Hahn vom Landesamt für Denkmalpflege.

Baubürgermeister Dieter Schienmann von der Stadt Waiblingen ist zufrieden mit dem Schritt, die Halle nun als Denkmal zu listen: „Wir sind uns schon länger bewusst, dass wir hier mit der Behnisch-Halle ein architektonisches Kleinod mit hoher gestalterischer und funktionaler Qualität haben.“

Denkmallistung zum 100. Geburtstag

Zum 100. Geburtstag des Architekten Günter Behnisch kann sich die Stadt Waiblingen nun über dieses neue Kulturdenkmal freuen. Der Mitteilung zufolge sei auf die Erhaltung der Halle in den vergangenen Jahren Wert gelegt worden: „Es hat die vergangenen 52 Jahre dank guter Pflege hervorragend überstanden“, einzig die Farbe sei mit der Zeit etwas verblasst. Infos zur Ausstellung gibt es bei der Architektenkammer Baden-Württemberg unter www.akbw.de.