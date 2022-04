Immer wieder haben die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas in Waiblingen in den vergangenen Wochen gestreikt. Eltern wie zum Beispiel von der Waldgruppe der städtischen Kita „Im Burgmäuerle“ in Hegnach solidarisierten sich mit dem Personal und forderten bessere Arbeitsbedingungen.

Alfonso Fazio, Fraktionsvorsitzender der Alternativen Liste (ALi) im Waiblinger Gemeinderat, nutzte als Zuhörer die jüngste Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV),