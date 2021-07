Für einen dritten Waiblinger Impfmarathon am Freitag, 16. Juli, von 14 Uhr bis 21 Uhr in der städtischen Gemeindehalle in Neustadt, Wilhelm-Läpple-Weg, stellen Stadt und Stihl erneut das Betriebsärztliche Impfzentrum zur Verfügung.

Impfen lassen kann sich laut Pressemitteilung der Stadt hierbei jede und jeder nach Risikoabwägung ab 18 Jahren. Es handelt sich um eine Einmalimpfung mit dem Impfstoff Janssen der Firma Johnson & Johnson. Damit könne ein vollständiger Impfschutz