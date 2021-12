Wegen eines Unfalls gibt es an diesem Freitagmittag, 3. Dezember, Stau in der Marktgarage in Waiblingen. In der Tiefgarage mit ihren drei Parkdecks können die Autofahrer derzeit nicht wie gewohnt rausfahren. Polizei und Krankenwagen sind im Einsatz.

Eine Nachfrage unserer Redaktion beim Polizeipräsidium Aalen ergab, dass die Polizei erst seit kurzem vor Ort ist. Bei dem Unfall sind ein Autofahrer und ein Fußgänger involviert. Was genau passiert ist, konnte Polizeisprecher David Ebert