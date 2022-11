Waiblingen: Staus, Baustellen und ein mutmaßlicher Marder-Schaden an einer Ampel

Unfälle und ein brennendes Auto auf dem Bundesstraßen-Teiler sorgten am Donnerstagmorgen für massive Rückstaus in der Innenstadt. Aus Waiblinger Sicht war’s nur die Spitze des Eisbergs angesichts der Verkehrssituation der vergangenen Wochen. Die beschäftigt auch den Ausschuss des Gemeinderats. „Wir haben viel Verkehrschaos in letzter Zeit“, sagte Stadträtin Iris Förster, deren „Grünt“-Fraktion gewiss nicht zu den Fürsprechern des motorisierten Individualverkehrs gehört. Ihre Anfrage zielte darauf, ob sich Baustellenmanagement und Beschilderung verbessern lassen.

Baubürgermeister Dieter Schienmann sagte zu, dies mit der Fachabteilung zu prüfen, verwies aber auch auf die grundsätzliche Problematik: Das Verkehrsnetz sei zu bestimmten Uhrzeiten „auf Kante genäht“. Selbst kleinere Störungen wie die Stadtwerke-Baustelle Anfang November in der Neustädter Straße führten dann zu massiven Staus. Die Arbeiten am dortigen Fernwärmenetz sind inzwischen abgeschlossen.

Rohrbruch in der Devizesstraße

Große Probleme verursachte Ende Oktober ein Wasserrohrbruch in der Devizesstraße. Die in der Eile noch unvollständige Beschilderung wurde auf Hinweis rasch ergänzt, lobt ALi-Stadtrat Alfonso Fazio.

Nagetier-Biss ins Ampel-Kabel

Unglücklicherweise gab’s zudem Ausfälle von Ampeln: Der letzte Ausfall am Alten Postplatz datiert vom 14. Oktober und dauerte bis 16. Oktober. Die Anlage ist mehrmals ausgefallen. Zuerst konnte kein Schaden im Fehlerspeicher festgestellt werden, teilt die Abteilung Straßen und Brücken mit. Nachdem die Anlage in Betrieb ging, war sie aufgrund eines Kurzschlusses rasch wieder außer Betrieb. Nach „umfangreicher Prüfung aller Leitungen“ wurde im Mastverteiler zum Signalgeber ein beschädigtes Kabel entdeckt. Es war vermutlich durch ein Nagetier angebissen worden.

Für dauerhafte Beeinträchtigungen sorgen die Baustellen für das „Loginn“-Hotel an der Bahnhofstraße und vor allem für das Landratsamt an der AOK-Kreuzung.