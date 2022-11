Waiblingen: Staus wegen Baustelle in der Neustädter Straße

Weil ein Fernwärme-Schacht saniert wird, ist auf der Neustädter Straße in Waiblingen auf Höhe der Bushaltestelle „Galerie“ beim Wasen-Parkplatz eine Spur gesperrt. Eine mobile Baustellen-Ampel regelt den Verkehr – der sich etwa am Mittwochmorgen (2.11.) weit zurück bis zur Talstraße staute.

Gesperrt ist ein Abschnitt der Fahrbahn in Richtung Winnender Straße und Bürgerzentrum, auf Höhe der Bushaltestelle „Galerie“ und dem nebenan liegenden Galerie-/Wasen-Parkplatz. An der mobilen Ampel staut sich der Verkehr in beide Richtungen.

Laut den Stadtwerken Waiblingen wird hier bis Samstag, 5. November, gearbeitet. Um wie viel Uhr die Neustädter Straße wieder komplett freigegeben wird, konnte ein Sprecher am Mittwoch noch nicht sagen.

Die Stadtwerke Waiblingen sanieren hier einen Schacht. Wegen der Arbeiten soll am Mittwochabend (2.11.) ab circa 17 Uhr bis drei Uhr in der Nacht auf Donnerstag auch die Fernwärme-Versorgung in diesem Bereich unterbrochen werden, so das Unternehmen. „Betroffen hiervon sind alle Anschlüsse ab der Kreuzung Talstraße / Neustädter Straße“, also ab dem Kreisverkehr.

Auch in der Altstadt und in der Umgebung der Winnender Straße ist laut einer Übersicht der Stadtwerke (pdf) eine Fernwärme-Unterbrechung vorgesehen.