Waiblingen: „Steg Hoher Rain“ wird ab Montag (4.7.) saniert

Die Fußwegverbindung „Steg Hoher Rain“, welche zwischen der Alten Rommelshausener Straße über den Friedhof ins Wohngebiet Hoher Rain und ins Gewerbegebiet Eisental verläuft, wird ab Montag, 4. Juli 2022, saniert. Das teilte die Stadt Waiblingen in einer Pressemitteilung mit.

Die Sperrung des Stegs beginnt um circa 7.40 Uhr. „Dann werden die Beläge auf dem Steg abgebaut, Leuchten und Kabel entfernt und Brückenelemente gelöst“, heißt es in der Ankündigung. Deshalb müsse die Alte Bundesstraße am Dienstag, 12. Juli, von 9 bis 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr ebenfalls gesperrt werden.

Steg Hoher Rain: Arbeiten sollen bis zum 10. September 2022 fertig sein

Der Verkehr in Richtung Fellbach wird über die Schorndorfer Straße, die Alte Bundesstraße, umgeleitet; der nach Waiblingen führt über dieselbe Strecke. An der Stahlkonstruktion aus dem Jahre 1968 seien trotz ständiger Wartung nun Mängel aufgetreten, die nicht mehr ausgebessert werden können, so die Stadt. Die Arbeiten sollen bis zum 10. September 2022 beendet sein.