Waiblingen stellt bald neues Rad-Netz vor - neben Westumfahrung bleibt's holprig

Das Radwegenetz der Stadt Waiblingen soll wachsen. Seit einiger Zeit schon arbeitet die Verwaltung - ohne einen Radverkehrskoordinator, weil bislang keiner gefunden werden konnte - am neuen Konzept. Nun hat sie auf Anfrage erklärt: Im Mai will sie die „neue Radnetzkonzeption in den Gremien vorstellen“.

Damit soll das Radwegenetz, das auf der städtischen Website noch auf dem Stand von 2019 zum Download angeboten wird (pdf), erweitert werden. Aufgenommen wird dann womöglich auch ein Wirtschaftsweg an der Westumfahrung.

„Ein Großteil der bestehenden Routen bleibt dabei erhalten, es wird aber auch die ein oder andere neue Route ergänzt, in der das Potenzial für eine Radverbindung gesehen wird“, so die Stadtverwaltung. „Nach Abschluss der internen und externen Abstimmungen in den kommenden Monaten wird es auch eine aktualisierte Karte auf der Homepage geben.“ Dort findet sich momentan eine vier Jahre alte Übersicht, in der Radwege blau markiert sind.

Weg entlang der Westumfahrung: im Westen asphaltiert, im Osten geschottert

Für die Verbindung nach Fellbach vom Gewerbegebiet Ameisenbühl, den beruflichen Schulen oder der nördlichen Kernstadt aus kommend, führt der Weg demnach über die Brücke beim Schmalen Pfad über die Westumfahrung und dann auf dem „Holzweg“ nach Süden, an der Westumfahrung entlang.

Auch östlich der vielbefahrenen Straße, also auf der Seite des Daimler-Prototypenparks und des Hess-Areals verläuft aber ein Weg, den Radfahrer gerne nutzen, der im offiziellen Netz aber nicht vorkommt. Über ihn erreichen Radler die Max-Eyth-Straße bei Blumen Winkler. In den vergangenen Monaten haben dort Bauarbeiten stattgefunden, Stromkabel wurden verlegt. Der Weg ist nun wieder befahrbar, bei regnerischem Wetter allerdings ziemlich matschig.

Ein reiner Radweg ist die Verbindung, die direkt bei den Bahngleisen unter der Westumfahrung durch und dann zur Stauferstraße oder nach Fellbach-Ost führt, jedoch nicht. „Es handelt sich dabei um einen Wirtschaftsweg“, so die Verwaltung. „Befahren werden darf er von Fahrrädern, Pedelecs und von landwirtschaftlichem Verkehr.“

Der Weg ist nicht asphaltiert, sondern nur geschottert. Bei Regen entstehen Pfützen. Radfahrer werden hier schnell schmutzig. An der Beschaffenheit wird sich vorerst aber nichts ändern, so Frank Röpke, Abteilungsleiter Verkehrsmanagement und nachhaltige Mobilität.

In die Verbesserung des Waiblinger Radwegenetzes sollen auch die Ergebnisse von Bürgerrunden einfließen, die im Sommer 2022 stattgefunden haben.