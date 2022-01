In Teilnetzen der Korber Höhe, Hohenacker und Neustadt ist es am Dienstagabend, 4. Januar, zu kurzzeitigen Unterbrechungen in der Stromversorgung gekommen. Der Stromausfall habe zwischen 17.17 Uhr bis 18.12 Uhr stattgefunden, teilen die Stadtwerke Waiblingen in einer Pressemitteilung mit.

Die Ursache für den Stromausfall sei ein Erdschluss im Mittelspannungsnetz. „Zur Lokalisierung der Fehlerstelle mussten Netzumschaltungen ausgeführt werden“, so die Stadtwerke. Diese konnten zunächst