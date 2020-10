Waiblingen: Stromausfall in Wohn- und Industriegebiet

Am Samstag, 10. Oktober, kam es von 00.27 Uhr bis 01.10 Uhr im Waiblinger Wohngebiet Im Hohen Rain und in Teilbereichen des Industriegebiet Eisental zu einer Stromunterbrechung, schreiben die Stadtwerke Waiblingen in einer Pressemitteilung. Der Bereitschaftsdienst sei automatisch über die Netzleitstelle alarmiert worden und habe die Fehlerquelle lokalisiert. Der Grund für den Stromausfall sei ein defektes Stromkabel im 10 000 Volt – ein Netz im Wohngebiet Im Hohen Rain gewesen.