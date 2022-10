Waiblingen: Talente aus aller Welt beim Abschlusskonzert der Opernwerkstatt

Einen ganz besonderen Abend versprach Oberbürgermeister Sebastian Wolf am Samstag den Besuchern des Bürgerzentrums, die er im Ghibellinensaal zum Abschlusskonzert der dritten Internationalen Opernwerkstatt Waiblingen begrüßte.

Konzert als Abschluss einer arbeitsreichen Woche

Dreizehn hochbegabte junge Sängerinnen und Sänger, so Wolf, seien auf Einladung der Stadt in Waiblingen zusammengekommen, um eine Woche lang mit Melanie Diener und Thomas Hampson zu arbeiten. Nachdem sie ja bereits am Donnerstag bei „Waiblingen erfrischt“ eine Kostprobe hören ließen, präsentierten sie nun beim Abschlusskonzert auf der großen Bühne die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit.

Melanie Diener und Thomas Hampson, die Leiter der Internationalen Opernwerkstatt, luden das Publikum dazu ein, sich gerade in diesen schweren Zeiten für ein paar Stunden entführen zu lassen. „Wenn jemand für sie singt“, so Melanie Diener, dann habe dies auf Körper und Seele eine ähnliche Wirkung wie eine Umarmung.

Reutlinger Philharmonie unterstützt die jungen Sänger

Den Auftakt zu der großen gemeinsamen musikalischen Umarmung gab dann die Württembergische Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Vlad Iftinga. Mit ihrer einfühlsamen Präsentation der Ouvertüre aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ stimmte sie das Publikum im Saal auf das folgende zweistündige Musikerlebnis ein und bereitete den Boden für die Auftritte der jungen Künstlerinnen und Künstler, die sich auch während ihrer Vorträge bei Dirigent und Orchester stets fürsorglich aufgehoben wussten.

Mit dem Orchester im Rücken und ihren Stimmen als Werkzeugen traten als erste Stipendiaten der in Kroatien geborene Tenor Matteo Ivan Rasic und die Baritone Jan Bukowski aus Deutschland sowie der aus Südafrika stammende Kabelo Lebyana vors Publikum und trugen als Guglielmo, Ferrando und Don Alfonso ihre gemeinsam erarbeiteten Interpretationen von „La mia Dorabella“, „È la fede delle femmine“ und „Una bella serenate“ aus „Cosi fan tutte“ vor.

Publikum spendet stürmischen Beifall

Der stürmische Beifall, der ihnen entgegenbrandete, brach das Eis auch für die auf sie folgenden Sängerinnen und Sänger. Als nach einer Stunde die australische Sopranistin Anna Voshege mit „Martern aller Arten“ aus der Entführung aus dem Serail zur Pause überleitete, wollte der Applaus sowohl für Sängerinnen und Sänger wie auch für das Orchester schier kein Ende nehmen.

Gesteigert wurde die Begeisterung des Publikums noch im zweiten Teil, als Thomas Hampson als der Graf in „Le Nozze di Figaro“ und Melanie Diener als Marschallin in Richard Strauss‘ Rosenkavalier ihre Schützlinge begleiteten.

Für die erfolgreiche Verwirklichung dieses Projekts bedankte sich OB Wolf ausdrücklich bei der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung, der Kreissparkasse Waiblingen als Sponsor und dem Kooperationspartner, dem weltweiten Netzwerk „Opera for Peace“. Einen besonderen Dank richtete er an die Angehörigen der Gasteltern und -familien im Saal, von denen die Stipendiatinnen und Stipendiaten während der Opernwerkstatt-Woche aufgenommen wurden.

Opernwerkstatt-Leiter danken den Gastfamilien

Ihnen widmeten auch Melanie Diener und Thomas Hampson besonders herzliche Grüße. „Die Waiblinger Community ist großartig, und sie wächst jedes Jahr.“ Ihre Freude darüber sei groß, dass Waiblingen diesen Workshop angenommen habe. Besonders wichtig sei ihnen auch die Begegnung mit Waiblinger Schülerinnen und Schülern von der fünften bis zur elften Klasse gewesen, so Thomas Hampson: „Kinder wollen Musik in der Schule.“ Dies sei richtig und wichtig. Melanie Diener und Thomas Hampson dankten ebenfalls allen, die bei der Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Opernwerkstatt mitgewirkt hatten.

Bei den an der Opernwerkstatt und dem Abschlusskonzert beteiligten Stipendiatinnen und Stipendiaten handelte es sich um Asiya Allahverdova (Mezzospran), Jan Bukowski (Bariton), Linsey Coppens (Mezzosopran), Lubov Karetnikova (Sopran), Dahwan Kim (Tenor), Leo Hyunho Kim (Bariton), Kabelo Lebyana (Bariton), Julia Portela Piñón (Mezzosopran), Yuliya Pogrebnyak (Sopran), Matteo Ivan Rasic (Tenor), Virgina Reed (Mezzosopran), Anna Voshege (Sopran) und Patricia Westley (Sopran).